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Fenerbahçe'de parola galibiyet! Yenilmezlik serisi...

FENERBAHÇE HABERİ: Yenilmezlik serisini 18 maça çıkaran sarı-lacivertliler, tüm planlarını bu seriyi devam ettirmek ve yoluna kayıpsız devam etme üzerine yapıyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Trabzonspor derbisini de kazanarak zirve yarışında kayıp vermeden yola devam etmek istiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçe'de parola galibiyet! Yenilmezlik serisi...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmadı.

Fenerbahçe'de parola galibiyet! Yenilmezlik serisi...

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda Mert Hakan, Batshuayi (P), Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak puanını 76'ya çıkardı ve ilk sıradaki Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'de parola galibiyet! Yenilmezlik serisi...

Fenerbahçe, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça yükseltti. Sarı-lacivertliler bu periyotta 14 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe'de parola galibiyet! Yenilmezlik serisi...

YENİLMEZLİK DEVAM ETMELİ
Fenerbahçe'de şimdi tek hedef hafta sonunda deplasmanda oynanacak Trabzonspor derbisini kazanmak.

Fenerbahçe'de parola galibiyet! Yenilmezlik serisi...

Sarı-lacivertliler Karadeniz temsilcisiyle yapacağı zorlu mücadeleden alacağı üç puanla hem yenilmezlik serisini sürdürmek, hem de şampiyonluk yarışında kayıp vermeden yola devam etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de parola galibiyet! Yenilmezlik serisi...

Bu sezon başında üst üste 10 maç kazanarak müthiş bir seri yakalayan Fenerbahçe, Pendikspor galibiyetiyle de bu sezon üçüncü kez üst üste 4 maçlık galibiyet serisini yakalamış oldu.

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