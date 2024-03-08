Rekorların takımı Fenerbahçe! 11 yıl sonra...
Son dakika spor haberleri... UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise deplasmanından 3-0'lık galibiyet ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu zaferle birlikte büyük bir başarıya imza attı. İşte sarı-lacivertlilerin 11 yıl sonra gelen rekoru... FB SPOR HABERLERİ
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İLK KEZ BAŞARDI
Hürriyet'te yer alan haberde Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle birlikte Fenerbahçe bu sezon bir ilki başardı. Union Saint-Gilloise ağlarına üç gol gönderen sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında ilk kez bir deplasman maçında üç gol attı.
11 YIL SONRA GELEN GALİBİYET
Ayrıca İsmail Kartal'ın öğrencileri, Mart 2013'ten bu yana ilk kez Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında bir eleme turuna ilk maçı deplasmanda kazanarak başladı.
EN YÜKSEK GALİBİYET ORANI
Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'daki 13 maçının 11'ini kazandı ve bu turnuvalarda tek sezondaki en yüksek galibiyet oranını yakalayan Türk takımı oldu.
AVRUPA'DA DAHA İYİSİ YOK
Opta'nın verilerine göre; Geçen sezondan bu yana Avrupa kupalarında Fenerbahçe'den daha fazla maç kazanan bir takım bulunmuyor. West Ham United da bu süreçte 19 galibiyetle sarı-lacivertlile eşit durumda.
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