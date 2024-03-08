Rekorların takımı Fenerbahçe! 11 yıl sonra...

İLK KEZ BAŞARDI Hürriyet'te yer alan haberde Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle birlikte Fenerbahçe bu sezon bir ilki başardı. Union Saint-Gilloise ağlarına üç gol gönderen sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında ilk kez bir deplasman maçında üç gol attı.

11 YIL SONRA GELEN GALİBİYET Ayrıca İsmail Kartal'ın öğrencileri, Mart 2013'ten bu yana ilk kez Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında bir eleme turuna ilk maçı deplasmanda kazanarak başladı.