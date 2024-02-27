Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, bu sezonki performansıyla Avrupa'dan önemli kulüplerin transfer listesine girdi. Ocak ayında gelen teklifleri geri çeviren sarı-lacivertli yönetim, sezon sonu için yeni bir karar aldı. Fenerbahçeli kurmaylar, genç oyuncunun bonservis bedelini güncelledi. İşte o rakam ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 11:04
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmaları için de harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor

2019-20 sezonunda Eljif Elmas'ı (17.7 milyon Euro), 2020-21'de Vedat Muriqi'i (21 milyon Euro), 2022-23'te Kim Min-Jae'yi (18 milyon Euro) ve geçen sezon Arda Güler'i (20 milyon Euro) yüksek bonservis bedeliyle satan Fenerbahçe, bu sezon iki oyuncusuna güveniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor

Sabah'ın haberine göre; Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski, Avrupa'nın devlerini peşine taktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor

Özellikle Polonyalı yıldızın her gün başka bir Avrupa ülkesinde manşetleri süslemesi, sarı-lacivertli yönetimin iştahını kabartıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor

Almanya'dan Leverkusen, 24 yaşındaki 10 numarayı takip ettiğini resmen açıklamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor

İngiltere basını, Szymanski'yi manşetlerine taşıyarak Arsenal, Manchester United ve Tottenham'ın ilgisine vurgu yapmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor

SON 7 LİG MAÇINDA SKOR KATKISI VEREMEDİ

Polonyalı yıldız için son iddia İtalya'dan gelmiş, Milan'ın Szymanski'yi istediği yazılmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor

Bu haberler genç oyuncunun kafasını karıştırıp, performansında düşüşe neden olsa da yönetim ilgiden memnun.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor

Sarı-lacivertliler sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro ödeyerek aldığı yıldızı için 20 milyon Euro bonservis bedeli biçse de her gün artan haberler nedeniyle bu rakamı 25 milyon Euro'ya kadar çıkardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor

Yönetim, 2027'ye kadar sözleşmesi olan futbolcu ile yeni bir rekora imza atmanın planlarını yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor

40 resmi maçta 12 gol-14 asistle oynayan Szymanski, son 7 lig maçında takıma skor katkısı veremedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor

SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?

Sebastian Szymanski, 10 Mayıs 1999'de Polonya'nın Biala Podlaska kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Legia Varşova'nın altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor

Legia'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Szymanski, 2016 yazında A takıma yükseldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor

3 yıl burada top koşturan Polonyalı yıldız, 2019 yazında Dinamo Moskova'ya 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor

2022-2023 sezonunu Feyenoord'da kiralık olarak geçirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor

Fenerbahçe 2023 yazında ise 9.75 milyon Euro'ya oyuncunun bonservisini aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...

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