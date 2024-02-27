FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, bu sezonki performansıyla Avrupa'dan önemli kulüplerin transfer listesine girdi. Ocak ayında gelen teklifleri geri çeviren sarı-lacivertli yönetim, sezon sonu için yeni bir karar aldı. Fenerbahçeli kurmaylar, genç oyuncunun bonservis bedelini güncelledi. İşte o rakam ve yaşanan gelişmelerin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 11:04
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Özellikle Polonyalı yıldızın her gün başka bir Avrupa ülkesinde manşetleri süslemesi, sarı-lacivertli yönetimin iştahını kabartıyor.
Almanya'dan Leverkusen, 24 yaşındaki 10 numarayı takip ettiğini resmen açıklamıştı.
İngiltere basını, Szymanski'yi manşetlerine taşıyarak Arsenal, Manchester United ve Tottenham'ın ilgisine vurgu yapmıştı.
SON 7 LİG MAÇINDA SKOR KATKISI VEREMEDİ
Polonyalı yıldız için son iddia İtalya'dan gelmiş, Milan'ın Szymanski'yi istediği yazılmıştı.
Bu haberler genç oyuncunun kafasını karıştırıp, performansında düşüşe neden olsa da yönetim ilgiden memnun.
Sarı-lacivertliler sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro ödeyerek aldığı yıldızı için 20 milyon Euro bonservis bedeli biçse de her gün artan haberler nedeniyle bu rakamı 25 milyon Euro'ya kadar çıkardı.
Yönetim, 2027'ye kadar sözleşmesi olan futbolcu ile yeni bir rekora imza atmanın planlarını yapıyor.
40 resmi maçta 12 gol-14 asistle oynayan Szymanski, son 7 lig maçında takıma skor katkısı veremedi.
SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?
Sebastian Szymanski, 10 Mayıs 1999'de Polonya'nın Biala Podlaska kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Legia Varşova'nın altyapısında başladı.
Legia'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Szymanski, 2016 yazında A takıma yükseldi.
3 yıl burada top koşturan Polonyalı yıldız, 2019 yazında Dinamo Moskova'ya 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
2022-2023 sezonunu Feyenoord'da kiralık olarak geçirdi.
Fenerbahçe 2023 yazında ise 9.75 milyon Euro'ya oyuncunun bonservisini aldı.
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
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