FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor

Bu haberler genç oyuncunun kafasını karıştırıp, performansında düşüşe neden olsa da yönetim ilgiden memnun.

Sarı-lacivertliler sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro ödeyerek aldığı yıldızı için 20 milyon Euro bonservis bedeli biçse de her gün artan haberler nedeniyle bu rakamı 25 milyon Euro'ya kadar çıkardı.