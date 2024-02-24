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Kasımpaşa maçı sonrası Selahattin Baki'den Galatasaray'a yanıt!

Son dakika spor haberleri...Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Baki'nin sözleri... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 22:04 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 22:13
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Kasımpaşa maçı sonrası Selahattin Baki'den Galatasaray'a yanıt!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE BAKİ'NİN SÖZLERİ:

Bugün takım şampiyonluk isteyen bir görüntü sergilemese, yine hakem faciası yaşanacaktı. Oosterwolde ve Ferdi'nin pozisyonları penaltı. Artık TFF aklını başına almalı.

Bugün 2 net penaltı pozisyonumuz maalesef verilmemiştir. Özellikle Ferdi'nin pozisyonunda hakem paneltıyı verir gibi refleks gösterirken çark etti. Oosterwolde'nin pozisyonu da net penaltı. Artık federasyonun aklını başına devşirmesini diliyoruz. Her seferinde Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynamamalarını söylüyoruz.

Ezeli rakibimizden bir futbolcunun PFDK'ye sevk edilişi. Tarihe geçecek bir rezillikle tedbirsiz olarak verildi. Daha önce ciddi cezalar oldu benzer pozisyonlarda ama söz konusu ezeli rakibimiz olduğu zaman Büyükekşi federasyonunun beyni ile kalbi çelişiyor.

Tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini çok güzel izah etmişler. Biz böyle güzel izah edemezdik.

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