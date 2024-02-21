Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Fred'in yeni takımı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Fred'in yeni takımı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'in takımdan ayrılması gündeme geldi. Bu sezonki performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olan 30 yaşındaki oyuncuya flaş bir talip çıktı. Suudi Arabistan Ligi'nden Al-Hilal'in Fred transferi için gözünü kararttığı ve Fenerbahçe'ye astronomik bir bonservis bedeli teklif edeceği iddia edildi. İşte detaylar ve tarihi bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 13:04 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 13:05
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Fred'in yeni takımı

Bu sezon 3 kulvarda iddialı bir görüntü çizen Fenerbahçe'de bir yandan gelecek sezonun planlamaları yapılıyor. Transfer listesini oluşturmaya başlayan sarı-lacivertlilerde sürpriz ayrılıklar yaşanması gündeme geldi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Fred'in yeni takımı

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşmeler yapmayı planlayan Kanarya'da yıldız isimlere gelecek tekliflerin de değerlendirilmesi kararı alındı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Fred'in yeni takımı

SEZON SONU 2 AYRILIK!
Takımın en önemli isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'na veda etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de iki yıldızla daha yolların ayrılması gündeme geldi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Fred'in yeni takımı

FRED VE SZYMANSKI...
Yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan Kanarya'da takımın yıldız isimleri Fred ve Szymanski için peş peşe iddilar gündem oldu.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Fred'in yeni takımı

Bu sezon gösterdikleri performanslarla Avrupa devlerini peşine takan iki yıldız için transfer tekliflerinin geldiği belirtildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Fred'in yeni takımı

Türkiye Gazetesi'nin Brezilya basınından derlediği habere göre; Fred ve Sebastian Szymanski sezon sonu takımdan ayrılabilir. Aynı zamanda iki oyuncu için rekor bonservisler ödeneceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Fred'in yeni takımı

SZYMANSKI PREMIER LİG'E!
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor. Genç yıldıza özellikle İngiltere Premier Lig'den talipler var. Tottenham ve Arsenal'ın transferde ciddi bir yarış içinde olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Fred'in yeni takımı

ARSENAL'DAN 30-35 MİLYON EURO!
İngiliz devlerinin transfer için rekabet ettikleri öne sürülürken Arsenal'in Szymanski için Fenerbahçe'ye 30-35 milyon Euro teklif yapacağı öğrenildi. Tottenham'ın da teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Fred'in yeni takımı

Bu sezon 39 resmi maçta forma giyen Sebastian Szymanski, 12 gol ve 14 asistlik katkısıyla ön plana çıktı. Yıldız ismin sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Fred'in yeni takımı

FRED ARABİSTAN YOLCUSU!
İngiliz devi Manchester United'dan 9.7 milyon Euroya Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilyalı yıldız Fred, performansıyla tüm taraftarların yıldızı haline geldi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Fred'in yeni takımı

Deneyimli oyuncunun sakatlanması takımı adeta dibe sürükledi. Fred'in forma giyemediği maçlarda beklenmedik kayıplar yaşayan sarı-lacivertlilerde Brezilyalı oyuncunun dönüşü dört gözle bekleniyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Fred'in yeni takımı

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Fred'e sürpriz bir talip çıktı. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'in yıldız orta sahanın transferi için harekete geçtiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Fred'in yeni takımı

TRANSFER İÇİN 40 MİLYON EURO!
Suudi temsilcisinin Fred için Fenerbahçe'ye 40 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi. Öte yandan Al Hilal'in Fred'e de yüklü bir maaş teklifi sunduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Fred'in yeni takımı

Bu sezon 21 resmi maçta sahaya çıkan Fred, 6 asistlik katkı verdi. Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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