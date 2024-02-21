Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Fred'in yeni takımı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'in takımdan ayrılması gündeme geldi. Bu sezonki performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olan 30 yaşındaki oyuncuya flaş bir talip çıktı. Suudi Arabistan Ligi'nden Al-Hilal'in Fred transferi için gözünü kararttığı ve Fenerbahçe'ye astronomik bir bonservis bedeli teklif edeceği iddia edildi. İşte detaylar ve tarihi bonservis bedeli...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 13:04 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 13:05
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SEZON SONU 2 AYRILIK!
FRED VE SZYMANSKI...
Yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan Kanarya'da takımın yıldız isimleri Fred ve Szymanski için peş peşe iddilar gündem oldu.
Bu sezon gösterdikleri performanslarla Avrupa devlerini peşine takan iki yıldız için transfer tekliflerinin geldiği belirtildi.
Türkiye Gazetesi'nin Brezilya basınından derlediği habere göre; Fred ve Sebastian Szymanski sezon sonu takımdan ayrılabilir. Aynı zamanda iki oyuncu için rekor bonservisler ödeneceği ifade edildi.
SZYMANSKI PREMIER LİG'E!
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor. Genç yıldıza özellikle İngiltere Premier Lig'den talipler var. Tottenham ve Arsenal'ın transferde ciddi bir yarış içinde olduğu iddia ediliyor.
ARSENAL'DAN 30-35 MİLYON EURO!
İngiliz devlerinin transfer için rekabet ettikleri öne sürülürken Arsenal'in Szymanski için Fenerbahçe'ye 30-35 milyon Euro teklif yapacağı öğrenildi. Tottenham'ın da teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.
Bu sezon 39 resmi maçta forma giyen Sebastian Szymanski, 12 gol ve 14 asistlik katkısıyla ön plana çıktı. Yıldız ismin sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
FRED ARABİSTAN YOLCUSU!
İngiliz devi Manchester United'dan 9.7 milyon Euroya Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilyalı yıldız Fred, performansıyla tüm taraftarların yıldızı haline geldi.
Deneyimli oyuncunun sakatlanması takımı adeta dibe sürükledi. Fred'in forma giyemediği maçlarda beklenmedik kayıplar yaşayan sarı-lacivertlilerde Brezilyalı oyuncunun dönüşü dört gözle bekleniyor.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Fred'e sürpriz bir talip çıktı. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'in yıldız orta sahanın transferi için harekete geçtiği kaydedildi.
TRANSFER İÇİN 40 MİLYON EURO!
Suudi temsilcisinin Fred için Fenerbahçe'ye 40 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi. Öte yandan Al Hilal'in Fred'e de yüklü bir maaş teklifi sunduğu öne sürüldü.
Bu sezon 21 resmi maçta sahaya çıkan Fred, 6 asistlik katkı verdi. Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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