Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Fred'in yeni takımı

SZYMANSKI PREMIER LİG'E!

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor. Genç yıldıza özellikle İngiltere Premier Lig'den talipler var. Tottenham ve Arsenal'ın transferde ciddi bir yarış içinde olduğu iddia ediliyor.

ARSENAL'DAN 30-35 MİLYON EURO!

İngiliz devlerinin transfer için rekabet ettikleri öne sürülürken Arsenal'in Szymanski için Fenerbahçe'ye 30-35 milyon Euro teklif yapacağı öğrenildi. Tottenham'ın da teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.