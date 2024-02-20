Haberler Fenerbahçe Herkes bu kareyi konuşuyor! Arda Güler ve Crespo...

Herkes bu kareyi konuşuyor! Arda Güler ve Crespo...

Eski Fenerbahçeli futbolcular Arda Güler ve Miguel Crespo, İspanya La Liga'da birbirine rakip oldu. Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid evinde Miguel Crespo'lu Rayo Vallecano'yu ağırladı. İki futbolcunun maç sonunda beraber yer aldığı fotoğraf karesi sosyal medyada çok konuşuldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 10:15
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Herkes bu kareyi konuşuyor! Arda Güler ve Crespo...

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Rayo Vallecao'ya giden Miguel Crespo, İspanya'da birbirlerine rakip oldu.

Miguel Crespo 64. dakikada oyuna dahil olurken Arda Güler ise 87. dakikada Luka Modric'in yerine girdi. Karşılaşma iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Portekizli futbolcu Miguel Crespo, maç sonunda ikisinin yer aldığı bir kareyi paylaşarak "Seni görmek güzel kardeşim. Her şey gönlünce olsun" yazdı.

Fenerbahçe taraftarlar da bu görseli alıntılayarak duygusal birçok mesaj yazdı.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'ın Avrupa Ligi kazanma oranı belli oldu! Sparta Prag galibiyeti sonrası ihtimaller arttı...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TBMM'de önemli açıklamalar | CANLI İZLE | 20 Şubat
Cimbom'un sol bek sorunu rafa kalktı!
G.Saray Avrupa devlerini solladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transferde dev yarış! F.Bahçe ve G.Saray...
Sürpriz Krunic kararı! İsmail Kartal...
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 | 8 bin sözleşmeli personel başvuru tarihleri, şartları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 20 Şubat rakamları
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool - Luton Town maçı ne zaman? Liverpool - Luton Town maçı ne zaman? 10:50
G.Saray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! G.Saray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! 10:43
Herkes bu kareyi konuşuyor! Arda ve Crespo... Herkes bu kareyi konuşuyor! Arda ve Crespo... 10:14
Napoli - Barcelona maçı ne zaman? Napoli - Barcelona maçı ne zaman? 10:04
Cimbom'un sol bek sorunu rafa kalktı! Cimbom'un sol bek sorunu rafa kalktı! 10:02
Napoli'nin yeni hocası resmen belli oldu! Napoli'nin yeni hocası resmen belli oldu! 10:00
Daha Eski
Porto - Arsenal maçı ne zaman? Porto - Arsenal maçı ne zaman? 09:59
Cimbom'a Brezilyalı yıldız! Bedavaya gelecek Cimbom'a Brezilyalı yıldız! Bedavaya gelecek 09:50
G.Saray Avrupa devlerini solladı! G.Saray Avrupa devlerini solladı! 09:45
PSV - Dortmund maçı ne zaman? PSV - Dortmund maçı ne zaman? 09:28
Sürpriz Krunic kararı! İsmail Kartal... Sürpriz Krunic kararı! İsmail Kartal... 09:27
Inter - Atletico Madrid maçı ne zaman? Inter - Atletico Madrid maçı ne zaman? 09:11