Herkes bu kareyi konuşuyor! Arda Güler ve Crespo...

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Rayo Vallecao'ya giden Miguel Crespo, İspanya'da birbirlerine rakip oldu.

Miguel Crespo 64. dakikada oyuna dahil olurken Arda Güler ise 87. dakikada Luka Modric'in yerine girdi. Karşılaşma iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Portekizli futbolcu Miguel Crespo, maç sonunda ikisinin yer aldığı bir kareyi paylaşarak "Seni görmek güzel kardeşim. Her şey gönlünce olsun" yazdı.

Fenerbahçe taraftarlar da bu görseli alıntılayarak duygusal birçok mesaj yazdı.