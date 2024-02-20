Fenerbahçe'de sürpriz Krunic kararı! İsmail Kartal...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Maçın hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde Fred sevinci yaşanıyor. Orta saha ikilisini yeniden inşaa etmek isteyen İsmail Kartal evinde kadrosunu belirledi. Tecrübeli teknik adamın Krunic ve Fred kararı ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Sarı lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alıyor.
Kanarya'da tek hedef Galatasaray'ın yaşayacağı puan kaybı sonrası yeniden liderlik koltuğuna oturmak.
Sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyor.
İki takım arasında kıyasıya bir şampiyonluk yarışı sürerken, en az hata yapan takımın zafere ulaşması bekleniyor.
Bu nokta iki ekibin teknik direktörlerine de büyük rol düşüyor.
Okan Buruk ve İsmail Kartal yapacakları taktik-teknik hamlelerle yarışın kaderini belirleyecek.
Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'dan flaş bir karar geldi.
İşte ayrıntılar...
Kanarya'da Fred'in dönüşüyle birlikte kulübeye dönecek isim de büyük bir oranda belirlendi.
İsmail Kartal'ın Brezilyalı futbolcuyu 11'e koymasıyla birlikte devre arası transferi Rade Krunic kenara çekilecek.
Orta saha Fred ve İsmail Yüksek'ten oluşacak.
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