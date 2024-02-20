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Fenerbahçe'de sürpriz Krunic kararı! İsmail Kartal...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Maçın hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde Fred sevinci yaşanıyor. Orta saha ikilisini yeniden inşaa etmek isteyen İsmail Kartal evinde kadrosunu belirledi. Tecrübeli teknik adamın Krunic ve Fred kararı ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 09:27
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Fenerbahçe'de sürpriz Krunic kararı! İsmail Kartal...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Fenerbahçe'de sürpriz Krunic kararı! İsmail Kartal...

24 Şubat Cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe'de sürpriz Krunic kararı! İsmail Kartal...

Fenerbahçe ligde 26 karşılaşma sonunda 67 puanla 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz Krunic kararı! İsmail Kartal...

Sarı lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz Krunic kararı! İsmail Kartal...

Kanarya'da tek hedef Galatasaray'ın yaşayacağı puan kaybı sonrası yeniden liderlik koltuğuna oturmak.

Fenerbahçe'de sürpriz Krunic kararı! İsmail Kartal...

Sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyor.

Fenerbahçe'de sürpriz Krunic kararı! İsmail Kartal...

İki takım arasında kıyasıya bir şampiyonluk yarışı sürerken, en az hata yapan takımın zafere ulaşması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sürpriz Krunic kararı! İsmail Kartal...

Bu nokta iki ekibin teknik direktörlerine de büyük rol düşüyor.

Fenerbahçe'de sürpriz Krunic kararı! İsmail Kartal...

Okan Buruk ve İsmail Kartal yapacakları taktik-teknik hamlelerle yarışın kaderini belirleyecek.

Fenerbahçe'de sürpriz Krunic kararı! İsmail Kartal...

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'dan flaş bir karar geldi.

Fenerbahçe'de sürpriz Krunic kararı! İsmail Kartal...

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de sürpriz Krunic kararı! İsmail Kartal...

Kanarya'da Fred'in dönüşüyle birlikte kulübeye dönecek isim de büyük bir oranda belirlendi.

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