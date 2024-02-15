Fenerbahçe'de Edin Dzeko dümene geçti! Takım arkadaşlarına...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de son oynadığı Alanyaspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de moraller bozuldu. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma sonrası kaptan Edin Dzeko takımla bir araya gelip konuşma gerçekleştirdi. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 10:08 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 10:39
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Hürriyet'te yer alan haberde kaptanların salı günü yaptığı toplantıyı dün top başı yapan arkadaşlarına aktaran ve camiaya da mesaj gönderen Edin Dzeko'nun "Biz deneyimli oyunculardan oluşan bir ekibiz ve şampiyonluğa inanıyoruz.
Takım olarak bu hedefe kilitlendik. Taraftarlarımız da şampiyonluğa inanırsa başarıyı yakalarız.
Taraftarlarda kuşku, panik gibi negatif düşünceler olursa bu sahaya da yansır ve takımı olumsuz etkiler.
Gerek kaptanlar gerekse Bonucci, Serdar Aziz, Becao gibi deneyimli isimler buna izin vermez" dediği öğrenildi.
ALİ KOÇ'TAN İSMAİL KARTAL'A MORAL
Edin Dzeko, kaptanların aralarında yaptığı toplantıyı 1 günlük izinden sonra dün top başı yapan takıma bu sözlerle aktardı ve hırs dolu antrenman başladı.
Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un da Kadıköy'deki Alanya beraberliğinin ardından İsmail Kartal bir görüşme yaptığı ve "Hocam sana güvenimiz ve inancımız tam.
Bu yıl şampiyonluğu hep birlikte kutlayacağız. Yeniden bir galibiyet serisi yakalayacağımıza inancımız tam" diyerek deneyimli teknik adama moral verdiği öğrenildi.
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