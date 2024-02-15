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Fenerbahçe'de Edin Dzeko dümene geçti! Takım arkadaşlarına...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de son oynadığı Alanyaspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de moraller bozuldu. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma sonrası kaptan Edin Dzeko takımla bir araya gelip konuşma gerçekleştirdi. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 10:08 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 10:39
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko dümene geçti! Takım arkadaşlarına...

Alanyaspor ile evinde 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğundan inen Fenerbahçe'de sezonun geri kalan bölümü için futbolcularda en ufak bir gerilim veya panik havası olmadığı taraftarlara müjdelendi.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko dümene geçti! Takım arkadaşlarına...

Zirve yarışında Galatasaray'ın 2 puan gerisine düşen sarı lacivertlilerde, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Çaykur Rizespor maçına neşe içinde hazırlanan futbolcular, bu hafta deplasmanda kazanarak taraftarın sarsılan öz güvenini tekrar sağlamlaştırmak istiyorlar.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko dümene geçti! Takım arkadaşlarına...

NEGATİF DÜŞÜNCELERE GEREK YOK

Hürriyet'te yer alan haberde kaptanların salı günü yaptığı toplantıyı dün top başı yapan arkadaşlarına aktaran ve camiaya da mesaj gönderen Edin Dzeko'nun "Biz deneyimli oyunculardan oluşan bir ekibiz ve şampiyonluğa inanıyoruz.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko dümene geçti! Takım arkadaşlarına...

Takım olarak bu hedefe kilitlendik. Taraftarlarımız da şampiyonluğa inanırsa başarıyı yakalarız.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko dümene geçti! Takım arkadaşlarına...

Taraftarlarda kuşku, panik gibi negatif düşünceler olursa bu sahaya da yansır ve takımı olumsuz etkiler.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko dümene geçti! Takım arkadaşlarına...

Gerek kaptanlar gerekse Bonucci, Serdar Aziz, Becao gibi deneyimli isimler buna izin vermez" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko dümene geçti! Takım arkadaşlarına...

ALİ KOÇ'TAN İSMAİL KARTAL'A MORAL

Edin Dzeko, kaptanların aralarında yaptığı toplantıyı 1 günlük izinden sonra dün top başı yapan takıma bu sözlerle aktardı ve hırs dolu antrenman başladı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko dümene geçti! Takım arkadaşlarına...

Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un da Kadıköy'deki Alanya beraberliğinin ardından İsmail Kartal bir görüşme yaptığı ve "Hocam sana güvenimiz ve inancımız tam.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko dümene geçti! Takım arkadaşlarına...

Bu yıl şampiyonluğu hep birlikte kutlayacağız. Yeniden bir galibiyet serisi yakalayacağımıza inancımız tam" diyerek deneyimli teknik adama moral verdiği öğrenildi.

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