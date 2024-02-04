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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile 7 Şubat Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 16:15
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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile 7 Şubat Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Bitexen Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

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