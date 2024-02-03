Haberler Fenerbahçe Çağlar Söyüncü: Eksiklerim var, daha çok çalışacağım

Çağlar Söyüncü: Eksiklerim var, daha çok çalışacağım

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerle ilk maçına çıkan yeni transfer Çağlar Söyüncü, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Çağlar'ın açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 21:24
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Çağlar Söyüncü: Eksiklerim var, daha çok çalışacağım

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerle ilk maçına çıkan yeni transfer Çağlar Söyüncü, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Çağlar'ın açıklamaları...

"Adaptasyonu aşmak kolay değil. Ama sağ olsunlar çok yardımcı oldular. İlk maçım, ilkler her zaman özeldir. Galibiyetle ayrılmak çok önemliydi. Daha çok çalışarak, daha fazla katkı vereceğiz. Bu camiaya daha faydalı olmak istiyoruz. Buraya gelen taraftarlara da teşekkür ediyorum. Eksiklerim de var, daha çok çalışacağım. Herkese çok teşekkür ederim. İlk maçımdan galibiyetle ayrıldığım için takım arkadaşlarımı da kutluyorum."

FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ

"Zaten başkanımız bugün gerekeni söyledi. Çok fazla söz söylemeye gerek yok. Benim için olması gereken buydu. Kararımın arkasında durdum. Biraz uzun sürdü, sonu güzel bitti. Başkanımız bugün zaten açıkladı. Bizim daha üzerine laf söylememize gerek yok."

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