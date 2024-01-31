Simdi de Arsenal

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, sergilediği performansla İngiliz devlerini peşine taktı. Ada basınına yansıyan haberlere göre; Tottenham'ın ardından şimdi de Londra'nın diğer devi Arsenal, Polonyalı yıldızı gündemine aldı. Haberde; Topçuların, sezon sonuna kadar Szymanski'yi izleyeceği, yaz transfer döneminde harekete geçebileceği vurgulandı. Ssarı-lacivertlilerin Szymanski için belirlediği bonservis bedelinin 35 milyon euro olduğu belirtilen haberlerde; Tottenham ile Arsenal'in yaz aylarında Polonyalı için kıyasıya rekabete gireceğinin de altı çizildi. Polonya basınından Meczyki adlı haber sitesi de F.Bahçe'nin Sebastian'ı devre arasında satmayacağını ve teklifleri sezon sonunda değerlendireceğini yazdı.

TOTTENHAM İÇİN OLAĞANÜSTÜ

Polonya'nın eski milli futbolcularından olan ve şu anda menajerlik yapan Kamil Kosowski, Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda İngiliz basınına konuştu. Kosowski, "Giderek daha fazla konuşulmaya başlandı. Güçlü bir lige geçmek için daha iyi bir zaman olamaz. Sebastian Szymanski Tottenham için olağanüstü olabilir" ifadelerini kullandı.