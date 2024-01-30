Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi Suudi Arabistan
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Samet Akaydin'i Panathinaikos'a, Umut Nayir'i ise Pendikspor'a kiralayan sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu Suudi Arabistan yolcusu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe ilk olarak dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci'nin transferini açıkladı.
Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Yönetim, ikinci olarak Milan forması giyen Rade Krunic'i transfer etti.
Sarı-lacivertliler, sezon başında da transfer listesinde yer alan Boşnak orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Fenerbahçe, Bonucci'nin ardından stopere bir takviye daha yaptı.
Kanarya, Atletico Madrid forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü sezon sonuna kadar kiraladı.
Bonucci, Krunic ve Çağlar transferleriyle ses getiren Fenerbahçe'de iki de ayrılık gerçekleşti.
Fenerbahçe, geçen sezon devre arasında Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydin'i Panathinaikos'a kiraladı.
Sarı-lacivertliler sezon başında Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Umut Nayir'i ise Pendikspor'a kiralık olarak gönderdi.
Kanarya'da Samet ve Umut'un ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
CRESPO'YA DEV TEKLİF
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan Miguel Crespo, Suudi Arabistan'dan yükli bir maaş teklifi aldı.
KABUL EDERSE AYRILACAK
Tecrübeli oyuncu teklife "Evet" derse yönetim de bunu kabul edecek.
Miguel Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı.
Portekizli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.
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