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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi Suudi Arabistan

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Samet Akaydin'i Panathinaikos'a, Umut Nayir'i ise Pendikspor'a kiralayan sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu Suudi Arabistan yolcusu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 10:13
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi Suudi Arabistan

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi Suudi Arabistan

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi Suudi Arabistan

Kanarya şu ana kadar üç transferi resmiyete kavuşturdu.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi Suudi Arabistan

Fenerbahçe ilk olarak dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci'nin transferini açıkladı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi Suudi Arabistan

Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi Suudi Arabistan

Yönetim, ikinci olarak Milan forması giyen Rade Krunic'i transfer etti.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi Suudi Arabistan

Sarı-lacivertliler, sezon başında da transfer listesinde yer alan Boşnak orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi Suudi Arabistan

Fenerbahçe, Bonucci'nin ardından stopere bir takviye daha yaptı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi Suudi Arabistan

Kanarya, Atletico Madrid forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü sezon sonuna kadar kiraladı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi Suudi Arabistan

Bonucci, Krunic ve Çağlar transferleriyle ses getiren Fenerbahçe'de iki de ayrılık gerçekleşti.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi Suudi Arabistan

Fenerbahçe, geçen sezon devre arasında Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydin'i Panathinaikos'a kiraladı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi Suudi Arabistan

Sarı-lacivertliler sezon başında Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Umut Nayir'i ise Pendikspor'a kiralık olarak gönderdi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi Suudi Arabistan

Kanarya'da Samet ve Umut'un ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi Suudi Arabistan

CRESPO'YA DEV TEKLİF

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan Miguel Crespo, Suudi Arabistan'dan yükli bir maaş teklifi aldı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi Suudi Arabistan

KABUL EDERSE AYRILACAK

Tecrübeli oyuncu teklife "Evet" derse yönetim de bunu kabul edecek.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi Suudi Arabistan

Miguel Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi Suudi Arabistan

Portekizli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi Suudi Arabistan

Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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