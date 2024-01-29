Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Atletico Madrid'den savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'yü kiraladığını resmen açıkladı.

Milli futbolcu, sezon sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki yer aldı.

"HEDEFLERİM ŞAMPİYONLUK VE KUPALAR KAZANMAK"

İmzaların atılmasının ardından ilk röportajını veren Çağlar Söyüncü; "Burada olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum ve elimden geleni yapıp, takıma ve camiama yardım etmek istiyorum. Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla aralarına katılmayı bekliyorum. Süper Lig'de de ilk deneyimim olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım" dedi.

İşte yapılan açıklama;