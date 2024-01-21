Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA: Martial kararını verdi! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

SON DAKİKA: Martial kararını verdi! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Anthony Martial transfer için kararını verdi. Yıldız futbolcu, Manchester United'da forma şansı bulamadığı için ayrılığa kesin gözüyle bakıyor. Fransız oyuncu için Suudi Arabistan ve ülkesinden de ciddi teklifler var. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ | DIŞ BASIN (fotomac.com.tr | MEHMET CEM ÇAKIR)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 11:21 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 11:41
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MEHMET CEM ÇAKIR
SON DAKİKA: Martial kararını verdi! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile adı anılan futbolculardan olan Manchester United'ın golcüsü Anthony Martial'ın, İngiliz takımındaki geleceğiyle ilgili karar verdiği belirtildi.

SON DAKİKA: Martial kararını verdi! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Premier Lig kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık opsiyonu bulunuyor. Ancak ManU'nun bu opsiyonu kullanma ihtimali düşük görülüyor.

SON DAKİKA: Martial kararını verdi! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Bu nedenle Anthony Martial'ın 30 Haziran'da sözleşmesi sona erdiğinde Manchester United'dan bedelsiz olarak ayrılması bekleniyor.

SON DAKİKA: Martial kararını verdi! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Bu sezon 19 maça çıkan Martial, 2 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.

SON DAKİKA: Martial kararını verdi! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Adı ülkemizde Fenerbahçe ile anılan Fransız yıldız Marsilya ve Suudi Arabistan'dan da teklif aldı.

SON DAKİKA: Martial kararını verdi! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Martial 3 takımın teklifini de reddetti.

SON DAKİKA: Martial kararını verdi! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Martial'in bu kararı almasındaki en büyük etken ise İtalyan basınına göre Juventus'un devreye girmesi oldu.

SON DAKİKA: Martial kararını verdi! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

İtalyanlar Martial'ı Vlahovic'in yerine düşünüyor.

SON DAKİKA: Martial kararını verdi! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Martial'in güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

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