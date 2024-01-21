SON DAKİKA: Martial kararını verdi! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Anthony Martial transfer için kararını verdi. Yıldız futbolcu, Manchester United'da forma şansı bulamadığı için ayrılığa kesin gözüyle bakıyor. Fransız oyuncu için Suudi Arabistan ve ülkesinden de ciddi teklifler var. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ | DIŞ BASIN (fotomac.com.tr | MEHMET CEM ÇAKIR)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 11:21 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 11:41
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Bu sezon 19 maça çıkan Martial, 2 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.
Adı ülkemizde Fenerbahçe ile anılan Fransız yıldız Marsilya ve Suudi Arabistan'dan da teklif aldı.
fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Martial 3 takımın teklifini de reddetti.
Martial'in bu kararı almasındaki en büyük etken ise İtalyan basınına göre Juventus'un devreye girmesi oldu.
İtalyanlar Martial'ı Vlahovic'in yerine düşünüyor.
Martial'in güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
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