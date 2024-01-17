Haberler Fenerbahçe Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı, Galatasaray sahasında Kayserispor'u, Beşiktaş da sahasında Fatih Karagümrük'ü mağlup etti. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın da bu mücadeleleri yorumlarken Fenerbahçeli yıldızla alakalı ilginç bir benzetme yaptı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 09:34 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:18
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Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

HAKKI YALÇIN - DOĞRU VE YANLIŞ!

Günümüz futbolunu izlerken, her takımda birçok futbolcunun dudaklarından dökülen küfürlü sözcükler ekranlarda tane tane okunuyor. Hepsi de bir şeyleri bir yerlere "koyuyorlar!" Kulüpler de onları yere göğe koyamıyor.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

Herkes çirkinliğin zirvesindeyken, "onlar ne güzel insanlardı" diyorum, mazinin yolculuğunda temiz yüzlü, terbiyeli eski zaman futbolcularını saygıyla anarken!

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

Bir maç önce Konyaspor'u silip süpüren bir takımda sezon başındaki futbol şenliğinin yeniden başladığını düşünürken, Gaziantep'te bambaşka bir Fenerbahçe izledik.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

Yapay bir baskı, doldur boşalt sistemi! Sanki hepsi söz birliği etmiş; "bugün bizden görüp göreceğiniz futbol bu kadar!" Son dakikada Livakovic'in o muhteşem kurtarışı olmasa 2 puanın kim vurduya gitmesi işten bile değildi.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

Sahada özel adam aradım, sadece Ferdi Kadıoğlu'nun klasik bindirmelerini gördüm.

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Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

Bir hafta önce başka bir galaksiden geldiğini ironik olarak ifade ettiğim Cengiz Ünder, pazar gecesi uçuşa geçemeyen arızalı UFO gibiydi.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

Dzeko'nun sahadaki duruşunda da vuruşlarında da gariplik vardı, 'herhalde ayakkabısının altına beton yapışmış' dedim. Kaçırdığı penaltı da bunun kanıtıydı.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

Tadic her zamanki gibi ayağına yakışan topu adrese ulaştırmakta zorluk çekerken yaptığı kırmızı kartlık hareket bir ustaya hiç yakışmadı.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

Maçın kaderini İrfan Can Kahveci değiştirdi. Yanlışlarını saf dışı bırakıp, kendinde olanı açığa çıkarmak konusunda bu sezonun en özel adamı da İrfan Can Kahveci.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

Beni şaşırtan İrfan Can Kahveci'nin faule maruz kaldığı pozisyonda gördüğü sarı karttan sonra kırmızı kart ihtimaline, Mert Hakan Yandaş'ın İrfan Can'ı kucaklayarak engel olması. Demek ki her yanlışın bir doğrusu olabiliyor.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

Icardi'den sonra Galatasaray'da birçok şeyin sihri gitmiş gibi. Bu sezon transfer edilen yabancıların takımı sırtlama ihtimali de az.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

Mertens'in yaşını inkar eden mücadelesiyle, Barış Alper Yılmaz'ın "nerde olsa oynarım" özverisi onlarda yok. Abdülkerim Bardakcı'nın bir tane kötü bir maçını görmedim. Ama yabancılar her maçta neredeyse aynı!

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

Mücadele ruhuna sahip olmak için "önce aldığım paranın hakkını vermeliyim" duygusunun öne çıkması gerekiyor.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy konuşuluyor. Temiz yüzlü yetenekli üstelik 18 yaşında. Bu yaşında takımı sırtlama sorumluluğu alan gerçeğin adı; yetenek.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

O yetenek terbiyeyle birleştiğinde ortaya "geleceği parlak bir yıldız" çıkıyor. İki gözü iki Kartal üstelik "ayakları papyonlu" bir yıldız!

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

Yıllardır izliyoruz, gençlik ateşini yakmayanlar kulüplerin geleceğini yakar. Böyle özel gençlere de herkes gıptayla bakar!

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

Kendini hiç geliştirmeyen Salih Uçan'ın bu delikanlıya kendine sorması gerekir. "Ben yeteneğimi nerede kaybettim?"

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

Bu ülkede kaybolan o kadar çok şey var ki! Meşru sistemin dışına çıkanlar adına UEFA'dan birçok kulübe ceza geldi. Kulüplerin başına "futbolun dışındaki" adamları getirenlerin başına bunların gelmesi kaçınılmazdı zaten.

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

Keşke Avrupa'da işleyen adalet ülkemizin yasalarında da işlese, hukukumuz ne kabadayı tanısa ne dolandırıcı. Bir ülkede "kişiye özel hukuk" kadar acı ve yıpratıcı bir gerçek olamaz. Çünkü demokratik bir ülkede kimsenin yasalara yaptırım gücü de olamaz!

Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

Ama ne acıdır ki trollerin mailleri her tarafa ulaşır da bizim elle yazılmış mektuplarımız yetkililerin eline ulaşamaz!

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