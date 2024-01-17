Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme!

Kendini hiç geliştirmeyen Salih Uçan'ın bu delikanlıya kendine sorması gerekir. "Ben yeteneğimi nerede kaybettim?"

Bu ülkede kaybolan o kadar çok şey var ki! Meşru sistemin dışına çıkanlar adına UEFA'dan birçok kulübe ceza geldi. Kulüplerin başına "futbolun dışındaki" adamları getirenlerin başına bunların gelmesi kaçınılmazdı zaten.