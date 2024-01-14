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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe şaha kalktı! İşte sıradaki yıldız

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaparken gündemine flaş bir ismi daha aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe şaha kalktı! Balkanlar'dan o yıldız geliyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe sezon sonunu mutlak şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe şaha kalktı! Balkanlar'dan o yıldız geliyor

Bu anlamda Kanarya devre arası transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe şaha kalktı! Balkanlar'dan o yıldız geliyor

Sarı-lacivertliler öncelikle kadrosuna İtalyan yıldız stoper Leonardo Bonucci'yi kattı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe şaha kalktı! Balkanlar'dan o yıldız geliyor

Bu transferin ardından Boşnak yıldız Rade Krunic resmen açıklandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe şaha kalktı! Balkanlar'dan o yıldız geliyor

Yapılan bu hamleler sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırırken Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe şaha kalktı! Balkanlar'dan o yıldız geliyor

Kanarya Sırp ekibi Partizan'ın formasını terleten 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız Matheus Saldanha ile yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe şaha kalktı! Balkanlar'dan o yıldız geliyor

Son olarak Fenerbahçe'nin Matheus Saldanha'yı da ikna ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe şaha kalktı! Balkanlar'dan o yıldız geliyor

Sırp temsilcisi tok satıcıyı oynasa da 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız ayrılmak istediğini kulübüne iletti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe şaha kalktı! Balkanlar'dan o yıldız geliyor

Fenerbahçe, Saldanha için artık geri sayıma geçmiş durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe şaha kalktı! Balkanlar'dan o yıldız geliyor

Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe şaha kalktı! Balkanlar'dan o yıldız geliyor

MATHEUS SALDANHA KİMDİR?

Saldanha futbola Brezilya'nın Osasco takımında başladı. Ardından ülkesinin Bahia takımında forma terletti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe şaha kalktı! Balkanlar'dan o yıldız geliyor

Sonrasında sırasıyla, Chiba, Rongcheng ve Neftçi Bakü takımlarında oynadı.

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