TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe şaha kalktı! İşte sıradaki yıldız
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaparken gündemine flaş bir ismi daha aldı. İşte detaylar...
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Bu transferin ardından Boşnak yıldız Rade Krunic resmen açıklandı.
Yapılan bu hamleler sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırırken Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi.
Kanarya Sırp ekibi Partizan'ın formasını terleten 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız Matheus Saldanha ile yakından ilgileniyor.
Son olarak Fenerbahçe'nin Matheus Saldanha'yı da ikna ettiği öğrenildi.
Sırp temsilcisi tok satıcıyı oynasa da 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız ayrılmak istediğini kulübüne iletti.
Fenerbahçe, Saldanha için artık geri sayıma geçmiş durumda.
Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.
MATHEUS SALDANHA KİMDİR?
Saldanha futbola Brezilya'nın Osasco takımında başladı. Ardından ülkesinin Bahia takımında forma terletti.
Sonrasında sırasıyla, Chiba, Rongcheng ve Neftçi Bakü takımlarında oynadı.
Oyuncu son olrak ise Sırp ekibi Partizan'ın formasını terletiyor. 24 yaşındaki santrfor, sağ kanat ve forvet arkası olarak sahada görev alabiliyor.
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