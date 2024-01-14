Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den maç sonu flaş gönderme! 'Rakipler puan kaybı beklerken...'

Fenerbahçe'den maç sonu flaş gönderme! 'Rakipler puan kaybı beklerken...'

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ederek zorlu virajı kayıpsız döndü. Sarı-lacivertliler maçtan sonra sosyal medya hesabından flaş bir göndermede bulundu. İşte o paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 22:18
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den maç sonu flaş gönderme! 'Rakipler puan kaybı beklerken...'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci'nin attığı golle karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti.

Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası oldukça büyük bir sevinç yaşadı. Deplasmanda takımı yalnız bırakmayan taraftarlarının yanına giden sarı-lacivertli oyuncular, galibiyeti birlikte kutladı.

Kanarya'nın sosyal medya hesabından da maçın ardından flaş bir paylaşım geldi. Rakiplerine göndermede bulunan sarı-lacivertliler, "Rakipler puan kaybı beklerken gelen galibiyet golü." notunu düştü.

İşte o paylaşım...

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Marius Sumudica’dan Fenerbahçe’yi kızdıran sözler! İsmail Kartal'a tepki: Hakemler ve Şampiyonlar Ligi göndermesi…
Son dakika haberleri... MİT'ten Suriye'de operasyon: 23 hedef imha edildi! MSB de duyurdu: 10 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi
F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'de Krunic sahaya indi!
Lincoln'de kontenjan sorunu!
ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024
SON DAKİKA YARIN OKUL VAR MI?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den Segiv Jehezkel için açıklama! TFF'den Segiv Jehezkel için açıklama! 00:03
Terim'li Panathinaikos galibiyeti 90+6'da kaçırdı! Terim'li Panathinaikos galibiyeti 90+6'da kaçırdı! 23:58
Anadolu Efes deplasmanda kazandı! Anadolu Efes deplasmanda kazandı! 23:56
İspanya Süper Kupası Real Madrid'in! İspanya Süper Kupası Real Madrid'in! 23:53
Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldı! Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldı! 23:46
G.Saray'dan açıklama geldi! 3 yıldız... G.Saray'dan açıklama geldi! 3 yıldız... 23:37
Daha Eski
Leonardo Bonucci siftah yaptı! Leonardo Bonucci siftah yaptı! 23:04
F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı? F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı? 22:23
Flaş gönderme! 'Rakipler puan kaybı beklerken...' Flaş gönderme! 'Rakipler puan kaybı beklerken...' 22:18
M'gladbach evinde Stuttgart'ı devirdi! M'gladbach evinde Stuttgart'ı devirdi! 21:52
Kartal: Daha farklı kazanabilirdik! Kartal: Daha farklı kazanabilirdik! 21:40
İrfan Can: O hisleri anlatamam! İrfan Can: O hisleri anlatamam! 21:35