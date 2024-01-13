FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Bonucci, Krunic derken... Şimdi sıra Çağlar Söyüncü'ye geldi!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, transfer komitesine tam yetki verirken bu hamlenin de karşılığını almaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler yapmış olduğu transferlerle gövde gösterisi yapmaya devam ediyor. Fenerbahçe için şimdiki hedef ise Çağlar Söyüncü. İşte transferin detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Sarı-lacivertliler ilk olarak İtalyan savunma oyuncusu Bonucci transferini duyurdu.
Fenerbahçe, tecrübeli oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertlilerin ikinci bombası ise yılan hikayesine dönen ancak mutlu sonla biten Krunic transferi oldu.
Fenerbahçe, Boşnak oyuncuyla da her konuda anlaşmaya vardı ve oyuncu İstanbul'a geldi.
ŞİMDİ SIRA ÇAĞLAR TRANSFERİNDE
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin, Çağlar Söyüncü transferi için dün sabah İstanbul'dan THY uçağıyla Madrid'e gittiği öğrenildi.
Atletico Madrid'den oyuncuyla görüşmek için izin alan Kanarya, Çağlar ve temsilcisiyle Madrid'de bir araya gelecek.
Takvim'de yer alan haberde Bonucci transferinin yanında Çağlar Söyüncü'yü de almak isteyen Sarı-Lacivertliler, milli yıldızın transferi için şartları zorlayacak.
27 yaşında ve 1.85 boyunda olan milli stoperin satın alma opsiyonuyla kiralanmasının söz konusu olduğu bildirildi.
Çağlar Söyüncü bu sezon tüm kulvarlarda 9 karşılaşmada görev aldı.
Çağlar'ın güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.
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