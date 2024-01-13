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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Bonucci, Krunic derken... Şimdi sıra Çağlar Söyüncü'ye geldi!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, transfer komitesine tam yetki verirken bu hamlenin de karşılığını almaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler yapmış olduğu transferlerle gövde gösterisi yapmaya devam ediyor. Fenerbahçe için şimdiki hedef ise Çağlar Söyüncü. İşte transferin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe transfer haberleri: Bonucci, Krunic derken... Şimdi sıra Çağlar Söyüncü'ye geldi!

Fenerbahçe'de hem zirvede olmanın hem de transferde istenilen oyuncularla yapılan anlaşmaların mutluluğu sürüyor.

Fenerbahçe transfer haberleri: Bonucci, Krunic derken... Şimdi sıra Çağlar Söyüncü'ye geldi!

Sarı-lacivertliler ilk olarak İtalyan savunma oyuncusu Bonucci transferini duyurdu.

Fenerbahçe transfer haberleri: Bonucci, Krunic derken... Şimdi sıra Çağlar Söyüncü'ye geldi!

Fenerbahçe, tecrübeli oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe transfer haberleri: Bonucci, Krunic derken... Şimdi sıra Çağlar Söyüncü'ye geldi!

Sarı-lacivertlilerin ikinci bombası ise yılan hikayesine dönen ancak mutlu sonla biten Krunic transferi oldu.

Fenerbahçe transfer haberleri: Bonucci, Krunic derken... Şimdi sıra Çağlar Söyüncü'ye geldi!

Fenerbahçe, Boşnak oyuncuyla da her konuda anlaşmaya vardı ve oyuncu İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe transfer haberleri: Bonucci, Krunic derken... Şimdi sıra Çağlar Söyüncü'ye geldi!

ŞİMDİ SIRA ÇAĞLAR TRANSFERİNDE

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin, Çağlar Söyüncü transferi için dün sabah İstanbul'dan THY uçağıyla Madrid'e gittiği öğrenildi.

Fenerbahçe transfer haberleri: Bonucci, Krunic derken... Şimdi sıra Çağlar Söyüncü'ye geldi!

Atletico Madrid'den oyuncuyla görüşmek için izin alan Kanarya, Çağlar ve temsilcisiyle Madrid'de bir araya gelecek.

Fenerbahçe transfer haberleri: Bonucci, Krunic derken... Şimdi sıra Çağlar Söyüncü'ye geldi!

Takvim'de yer alan haberde Bonucci transferinin yanında Çağlar Söyüncü'yü de almak isteyen Sarı-Lacivertliler, milli yıldızın transferi için şartları zorlayacak.

Fenerbahçe transfer haberleri: Bonucci, Krunic derken... Şimdi sıra Çağlar Söyüncü'ye geldi!

27 yaşında ve 1.85 boyunda olan milli stoperin satın alma opsiyonuyla kiralanmasının söz konusu olduğu bildirildi.

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