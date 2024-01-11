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Fenerbahçe'den Crespo'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Fenerbahçe, Konyaspor maçı öncesi sakatlanan Miguel Crespo'nun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 13:00 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 13:10
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Fenerbahçe'den Crespo'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Fenerbahçe, Konyaspor maçı öncesi sakatlanan Miguel Crespo'nun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo'nun Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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