Fenerbahçe 7-1 Tümosan Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe ile Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çaldı.

Rakibini adeta sahadan silen Fenerbahçe, karşılaşmayı 7-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (3), Mert Müldür, Szmymanski, Batshuayi ve Uğurcan Yazgılı (K.K) attı. Konyaspor'un tek golü Guilherme'den geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 50'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Tümosan Konyaspor ise 18 puanda kaldı.

DZEKO'DAN 29 DAKİKADA HAT-TRICK!

Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Edin Dzeko, karşılaşmada 29 dakikada hat-trick yaptı. Konyaspor karşısında 11, 32 ve 40'ıncı dakikalarda fileleri havalandıran tecrübeli santrfor, Fenerbahçe kariyerinde ikinci defa hat-trick yaptı.

MERT MÜLDÜR'ÜN FENERBAHÇE'DEKİ İLK GOLÜ!

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, Konyaspor maçının 42'nci dakikasında fileleri havalandırarak sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

YENİ TRANSFER BONUCCI TRİBÜNDEN İZLEDİ!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, Konyaspor maçını tribünden takip etti.