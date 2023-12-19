Krunic tamam!

Şampiyonluk için ant içen sarı-lacivertliler, sezon başında orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlıyordu. Ancak büyük uğraş verilen Rade Krunic'in transferi yetişmemişti. Milan ile pazarlıklardan sonuç alınamayınca Boşnak futbolcu İtalya'da kalmıştı. Sezona iyi bir başlangıç yapan Krunic daha sonra gözden düştü. Son haftalarda ise formayı tamamen unuttu. Frosinone, Atalanta ve Newcaste United maçlarının ardından Monza karşılaşmasında da süre alamadı. İtalyan basını artık Krunic ile Milan arasındaki bağın tamamen koptuğunu yazdı. Rotası Fenerbahçe olacak.

İtalyan basını, Krunic'in Monza maçında da oynamamasının ardından net ifadeler kullandı. Çıkan haberlerde "Krunic, Milan'dan uzaklaşıyor. Sezonun ikinci bölümünde Fenerbahçe forması giyeceğine artık herkes ikna olmuş durumda. Onun Fenerbahçe'yi tercih etmesinde vatandaşı Edin Dzeko'nun da büyük payı var" ifadelerine yer verildi. 38 yaşındaki Dzeko, sarı- lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği Krunic için devreye girmişti. Boşnak yıldız, Krunic'e Fenerbahçe'yi, İstanbul'u ve buradaki yaşamı anlattı. Takımda birçok Balkan kökenli oyuncu sahesinde yabancılık çekmeyeceğini söyledi.

9 YILDIR İTALYA'DA

Rade Krunic, Foca alt yapısından yetiştikten sonra Donji Srem'e transfer oldu. Burada onu Hellas Verona kulübü keşfetti ve kadrosuna kattı. Borac Cacak'ta forma giydikten sora Empoli'ye transfer oldu. Buradaki performansıyla 2019 yılında 8.6 milyon euro'ya Milan'a geçti. Empoli'de 119 maçta 13 gol, 17 asist üretti. Milan'da 139 mücadelede 3 defa fileleri sarstı. 6 asist yaptı.