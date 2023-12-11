Zaferin şifreleri

Süper Lig'de Galatasaray evinde Adana Demirspor'u mağlup ettikten sonra gözler Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a konuk olacağı derbiye çevrilmişti. Sarı-lacivertliler 9 yıldır deplasmanda kazanamıyordu. Bu da kayıp halinde liderliği Cimbom'a bırakacağı anlamına geliyordu. Kartal ve öğrencileri ile birlikte deplasmana giden 2 bin taraftarının planı ise bambaşkaydı. Bunu da Tüpraş Stadı'nda herkese gösterdi. Fenerbahçe rakibi bir an bile puana inandırmayan futboluyla derbiye damgasını vurdu. İstatistiklerde de şov yaptı.

KALEYİ GÖREMEDİLER

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendiği maçta birkaç istatistik öne çıktı. Kanarya 2014-15 sezonundan bu yana Beşiktaş'a karşı bir Süper Lig maçında en fazla gol beklentisi üreten takım oldu. Sarı-lacivertliler 3.94 gol beklentisi ile maçı tamamladı. Rakip kaleye 9'u isabetli 21 şut gönderdiler. Beşiktaş maç boyunca sadece 4 şut atabildi. Tek isabetli vuruşunu da Ox-Chamberlain'in penaltısından buldu. Kanarya tarihi zaferiyle Süper Lig'de liderliği yeniden eline geçirirken şampiyonluk yarışındaki Galatasaray'a da güçlü bir mesaj gönderdi.