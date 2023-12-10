İsmail Kartal, Beşiktaş'ı kendilerine yakışan güzel bir futbolla mağlup ettiklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Galibiyetimizden dolayı bütün oyuncularımı, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Her zaman oynamak istediğimiz futbol bu. Çalıştık, konuştuk ve oyunu baştan sona domine ettik. Sakatların aramıza dönmesiyle birlikte güzel bir gece geçirdik. Biz buraya 3 puan almak için geldik. Hak ederek, güzel oyunla 3 puan aldığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Sezon başından beri net bir futbol ortaya koyduklarını belirten Kartal, "Futbolda bazen sizin elinizde olmayan nedenler ortaya çıkabiliyor. Aynı mevkiden sakatlıklar, orta sahada aynı mevkiden sakatlıklar... Zorlandığımız dönemde 1-2 takılmalar oldu. Bu ligin lideri durumundayız. Çok mutluyuz. Bu oyunumuzu, pozitif futbolumuzu geliştirebilmek için her hafta çalışıyoruz. Kendimize yakışır futbolla galip geldik. Çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Yola devam ediyoruz" dedi.