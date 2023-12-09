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İsmail Kartal'ın 8'inci derbisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisiyle sarı-lacivertlilerin başında 8’inci derbisine çıkacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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İsmail Kartal'ın 8'inci derbisi

Fenerbahçe'nin başına üçüncü kez gelen İsmail Kartal, 19 ay sonra Beşiktaş derbisine çıkacak. Deneyimli teknik adam, şu ana kadar sarı-lacivertlilerin başında Beşiktaş'a karşı oynadığı 3 lig maçının 1 tanesini kazandı 1'inden ise beraberlikle ayrıldı. İsmail Kartal, Galatasaray'a karşı çıktığı 4 karşılaşmada da biri penaltılarla olmak üzere 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Penaltılarla biten maç 2014'teki Süper Kupa finaliydi.

4 FARKLI TAKIMLA RAKİP OLDU

İsmail Kartal, Beşiktaş'la 4 farklı takımın teknik direktörü olarak karşılaştı. Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştıran 62 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlılarla ligde 8 kez oynadı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda en son yendiğinde de takımın başında yine İsmail Kartal bulunuyordu.

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