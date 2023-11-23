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Fenerbahçe'de Göknur Güleryüz'ün milli takım tercihi Türkiye oldu!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın 20 yaşındaki kalecisi Göknur Güleryüz, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 16:14
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Fenerbahçe'de Göknur Güleryüz'ün milli takım tercihi Türkiye oldu!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın 20 yaşındaki kalecisi Göknur Güleryüz, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonundan itibaren Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol takımımızın formasını terleten ve daha öncesinde alt yaş kategorileri olmak üzere Azerbaycan Kadın A Milli Takımı'na davet edilen oyuncumuz Göknur Güleryüz, milli takım tercihini Türkiye Kadın A Milli Takımımızdan yana kullanmıştır. Oyuncumuza milli takım kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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