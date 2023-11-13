Fenerbahçe rakiplerini solladı! Rekor gelişti

Bu sezon deplasman maçlarında Yılport Samsunspor ve Kasımpaşa'yı 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u 1-0, Siltaş Yapı Pendikspor'u ise 5-0 mağlup eden İsmail Kartal'ın ekibi, Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.