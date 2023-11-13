Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe rakiplerini solladı! Rekor gelişti

Fenerbahçe rakiplerini solladı! Rekor gelişti

Son dakika spor haberi: Teknik direktör İsmail Kartal ile sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe, gösterdiği performansla şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alıyor. Son olarak Yukatel Adana Demirspor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, milli araya lider girmeyi başardı. Öte yandan Kanarya, Adana deplasmanında kendine ait olan rekoru da geliştirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 12:44
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Fenerbahçe rakplerini solladı! Rekor gelişti

Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı ilk 6 dış saha maçında kalesini gole kapatarak bu alanda kendisine ait rekoru geliştirdi.

Fenerbahçe rakplerini solladı! Rekor gelişti

Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor deplasmanından bir puanla dönen Fenerbahçe, haftaya lider giren Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor karşısında 2-1 mağlup olmasıyla liderliği devraldı.

Fenerbahçe rakplerini solladı! Rekor gelişti

Adana deplasmanında kalesini gole kapatan sarı-lacivertli takım, ligde çıktığı altıncı dış saha mücadelesinde de gol yemeyerek bu alanda kendisine ait sezon başlangıcı rekorunu bir adım ileri taşıdı.

Fenerbahçe rakplerini solladı! Rekor gelişti

Bu sezon deplasman maçlarında Yılport Samsunspor ve Kasımpaşa'yı 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u 1-0, Siltaş Yapı Pendikspor'u ise 5-0 mağlup eden İsmail Kartal'ın ekibi, Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe rakplerini solladı! Rekor gelişti

Dış sahadaki 6 maçta 11 kez rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise gol görmedi.

Fenerbahçe rakplerini solladı! Rekor gelişti

EN İYİ DEPLASMAN SERİSİ 1960-1961 SEZONUNDA
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde en iyi deplasman başlangıcına imza atarken, en iyi deplasman performansını ise 1960-1961 sezonunun 24 ile 33. haftaları arasında ortaya koydu.

Fenerbahçe rakplerini solladı! Rekor gelişti

Sarı-lacivertliler, bu periyotta çıktığı 7 dış saha maçının tamamından galibiyetle ayrılırken, kalesinde de gol görmedi.

Fenerbahçe rakplerini solladı! Rekor gelişti

Turanspor'u 2-0, Türk Telekom, Feriköy, Fatih Karagümrük, Göztepe ve Beşiktaş'ı 1-0, Kasımpaşa'yı ise 3-0 mağlup ederek deplasmanda üst üste 7 maç kazanan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, kalesinde gol görmedi.

Fenerbahçe rakplerini solladı! Rekor gelişti

Sarı-lacivertli takımın galibiyet ve gol yememe serisi, Vefa deplasmanındaki 1-1'lik maçla sona erdi.

Fenerbahçe rakplerini solladı! Rekor gelişti

DEPLASMANDA DAHA ÇOK PUAN TOPLADI!
Ligde oynadığı ilk 10 maçı kazanarak hanesine 30 puan yazdıran Fenerbahçe, iç saha ve deplasman maçlarında 15'er puan toplamayı başarmıştı.

Fenerbahçe rakplerini solladı! Rekor gelişti

Geçen hafta konuk ettiği Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak ilk puan kaybını yaşayan sarı-lacivertliler, Adana Demirspor deplasmanında berabere kalarak dış sahada da ilk kez 90 dakikayı 3 puanla tamamlayamadı.

Fenerbahçe rakplerini solladı! Rekor gelişti

İsmail Kartal'ın ekibi, Adana'da aldığı bir puanla iç sahada topladığı puanı geride bıraktı.

Fenerbahçe rakplerini solladı! Rekor gelişti

Evinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puan alan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.

Fenerbahçe rakplerini solladı! Rekor gelişti

LİGDE İLK KEZ GOL ATAMADI
Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez bir maçı gol atamadan tamamladı.

Fenerbahçe rakplerini solladı! Rekor gelişti

11 lig maçında aldığı 10 galibiyet ve 1 mağlubiyetle Adana deplasmanına giden İsmail Kartal'ın öğrencileri, ilk 11 haftada her maçta fileleri havalandırmayı başardı.

Fenerbahçe rakplerini solladı! Rekor gelişti

Fenerbahçe, 31 golle ligin en golcü ekibi unvanını elinde bulundururken, kalesinde gördüğü 8 golle de Galatasaray'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Fenerbahçe rakplerini solladı! Rekor gelişti

FENERBAHÇE'NİN AVERAJI 18 TAKIMDAN FAZLA
Ligde 31 gol atan ve kalesinde 8 gol gören Fenerbahçe, 23 averajla bu anlamda ligin zirvesinde yer aldı.

Fenerbahçe rakplerini solladı! Rekor gelişti

Sarı-lacivertli takımın averajı, ligde 23 gol atan Adana Demirspor dışındaki bütün takımların attığı golden daha fazla.

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