Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA - Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da oynanacak!

SON DAKİKA - Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da oynanacak!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. 30 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan dev finalin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacağı duyuruldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 22:06 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 22:37
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SON DAKİKA - Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da oynanacak!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanacağı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; İki takım arasındaki final maçı 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır.

SUUDI ARABİSTAN FUTBOL FEDERASYONU DA DUYURDU

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Misehal, iki üst düzey takıma ev sahipliği yapacak olmalarından mutluluk duyduklarını belirtti.

Misehal yaptığı açıklamada "Türkiye'nin Avrupa düzeyindeki iki büyük kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye Süper Kupa maçına Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Rekabet düzeyi yüksek heyecanlı maç olacak." ifadelerini kullandı.

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