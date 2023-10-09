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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezona bomba gibi bir başlangıç yapan ve çıktığı 16 resmi maçın tamamını kazanma başarısı gösteren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Juventus forması giyen yıldız futbolcuya talip olduğunu yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 12:14
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 24'e yükselterek milli araya lider girdi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Bu sezonki 2. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 8. sırada kaldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

İsmail Kartal yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, sezon başında kadrosunda önemli değişikliklere imza attı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve Cengiz Ünder gibi takviyelerle büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Yeni transferlerinden istediği katkıyı alan yönetim, zaman kaybetmeden gözünü ara transfer dönemine çevirdi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle sezonu şampiyonlukla noktalamak istiyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Bu doğrultuda çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

FENERBAHÇE'DEN KENAN YILDIZ'A KANCA

İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Juventus forması giyen Kenan Yıldız'a talip olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

TEKLİF REDDEDİLDİ

Calciomercato.com'da yer alan haberde, Fenerbahçe'nin genç yıldız için teklif yaptığı ve teklifin reddedildiği belirtildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

BENFICA DA İSTEDİ

Haberde ayrıca Benfica'nın da Kenan Yıldız için teklif yaptığı ve Juventus'un bu teklifi de geri çevirdiği aktarıldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

KENAN YILDIZ KİMDİR?

Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Futbola Regensburg altyapısında başlayan futbolcu, 2012 yılında Bayern Münih altyapısına transfer oldu.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

10 yıl boyunca Alman devinin altyapısında top koşturan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon başında Juventus altyapısına transfer oldu.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Bu sezon A takımda 4 maçta süre alan Kenan Yıldız, gol ve asist katkısı üretemedi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Serie C'de mücadele eden Juventus Next Gen takımında da forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Kenan Yıldız, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan ve 15 Ekim'de Konya'da Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edilerek ilk kez A Milli Takım'a seçildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Kenan'ın Juventus ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

18 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro.

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