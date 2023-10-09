Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek ligde üst üste 8., toplamda ise üst üste 16. galibiyetini aldı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic (p) kaydetti.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 24'e yükselterek milli araya lider girdi.
Bu sezonki 2. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 8. sırada kaldı.
İsmail Kartal yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, sezon başında kadrosunda önemli değişikliklere imza attı.
Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve Cengiz Ünder gibi takviyelerle büyük yankı uyandırdı.
Yeni transferlerinden istediği katkıyı alan yönetim, zaman kaybetmeden gözünü ara transfer dönemine çevirdi.
Fenerbahçe, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle sezonu şampiyonlukla noktalamak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE'DEN KENAN YILDIZ'A KANCA
İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Juventus forması giyen Kenan Yıldız'a talip olduğunu duyurdu.
TEKLİF REDDEDİLDİ
Calciomercato.com'da yer alan haberde, Fenerbahçe'nin genç yıldız için teklif yaptığı ve teklifin reddedildiği belirtildi.
BENFICA DA İSTEDİ
Haberde ayrıca Benfica'nın da Kenan Yıldız için teklif yaptığı ve Juventus'un bu teklifi de geri çevirdiği aktarıldı.
KENAN YILDIZ KİMDİR?
Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.
Futbola Regensburg altyapısında başlayan futbolcu, 2012 yılında Bayern Münih altyapısına transfer oldu.
10 yıl boyunca Alman devinin altyapısında top koşturan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon başında Juventus altyapısına transfer oldu.
Bu sezon A takımda 4 maçta süre alan Kenan Yıldız, gol ve asist katkısı üretemedi.
Kenan Yıldız, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan ve 15 Ekim'de Konya'da Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edilerek ilk kez A Milli Takım'a seçildi.
Kenan'ın Juventus ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
18 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro.