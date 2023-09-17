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FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ - Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 11'leri belli oldu!

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı merakla bekleniyor. 5. hafta maçında Ülker Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Sarı lacivertliler galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor. Akdeniz ekibi deplasmandan puanlar çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın 11'leri açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 16:03
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ - Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 11'leri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Nağmalup yoluna devam eden sarı lacivertliler galip gelerek liderliğini geri almak istiyor.

Henüz ligde galibiyeti bulunmayan Antalyaspor zorlu deplasmandan puanlar çıkarmak için sahaya çıkıyor.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Serdar, Becao, Osayi, Fred, Zajc, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Saric, Erdoğan, Van de Streek, Larsson, Buksa

SARI-LACİVERTLİLER GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

2023-2024 sezonuna UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme maçlarıyla başlayan Fenerbahçe, 3 turda toplam 6 maça çıkarken, Süper Lig'de de 3 maç oynadı. Sarı-lacivertliler 9 resmi maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, kazandığı takdirde seriyi 10 maça çıkaracak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

55. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 54 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 35 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele ise berabere sona erdi. Kanarya'nın 97 golüne, Akdeniz ekibi 45 golle yanıt verdi.

KADIKÖY'DE OYNANAN MAÇLAR

Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk ettiği son 10 lig maçında Fenerbahçe, 6'sında sahadan 3 puanla ayrılırken, 3 maçta ise yenilgi yaşadı. 1 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, ev sahibi olduğu 27 maçta rakibine büyük üstünlük sağlarken, bu süreçte 22 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 17 Eylül Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Müsabakayı beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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