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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Felipe Anderson atağı! 3 rakip birden

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, transferde vites yükseltti. Önemli isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin Lazio forması giyen Felipe Anderson'la ilgilendiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 11:06
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Felipe Anderson atağı! 3 rakip birden

fotomac.com.tr editörü Tuğçe Erginkoç'un TNT Sport Brezilya'dan aktardığı habere göre Fenerbahçe; Al-Ittihad, Al-Ahli ve Al-Shabab gibi kulüplerin de peşinde olduğu Felipe'yi kadrosun katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Felipe Anderson atağı! 3 rakip birden

Haberde kulüplerin önümüzdeki günlerde tekliflerini resmileştirecekleri bilgisi de paylaşıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Felipe Anderson atağı! 3 rakip birden

Lazio'nun ise kontratı 2024 yılında bitecek oyuncuyla yeni sözleşme imzalamak istediği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Felipe Anderson atağı! 3 rakip birden

Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan Felipe Anderson, Lazio'ya 2021 yılında West Ham'dan 3 milyon euro karşılığında gelmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Felipe Anderson atağı! 3 rakip birden

Yıldız futbolcu daha önce Porto ve Santos'ta da forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Felipe Anderson atağı! 3 rakip birden

30 yaşındaki tecrübeli isim Brezilya Milli Takımı ile 2 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.

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