FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Felipe Anderson atağı! 3 rakip birden

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Sarı-lacivertli kulüp şu ana kadar Dzeko, Kent, Umut Nayir ve Djiku gibi önemli isimleri renklerine bağladı.
Transfer çalışmalarında vites yükselten Fenerbahçe'nin yeni gözdesinin Lazio forması giyen Felipe Anderson olduğu öğrenildi.
fotomac.com.tr editörü Tuğçe Erginkoç'un TNT Sport Brezilya'dan aktardığı habere göre Fenerbahçe; Al-Ittihad, Al-Ahli ve Al-Shabab gibi kulüplerin de peşinde olduğu Felipe'yi kadrosun katmak istiyor.
Haberde kulüplerin önümüzdeki günlerde tekliflerini resmileştirecekleri bilgisi de paylaşıldı.
Lazio'nun ise kontratı 2024 yılında bitecek oyuncuyla yeni sözleşme imzalamak istediği kaydedildi.
Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan Felipe Anderson, Lazio'ya 2021 yılında West Ham'dan 3 milyon euro karşılığında gelmişti.
Yıldız futbolcu daha önce Porto ve Santos'ta da forma giydi.
30 yaşındaki tecrübeli isim Brezilya Milli Takımı ile 2 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...