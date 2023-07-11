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Arda açılışı yaptı

Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, dün İspanyol devinin sezon açılışına katıldı ve tesislere ilk gelen futbolcu oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 06:50
Arda açılışı yaptı

Türkiye'nin gurur kaynağı, parlayan yıldızı Arda Güler, Real Madrid'le dün ilk idmanına çıktı. Eflatun-beyazlıların, sezon açılışına katılan 18 yaşındaki oyuncu, tesislere gelen ilk isim oldu. Antrenman eksiğini kapatmak isteyen Arda'nın tatilini erken bitirmesi ve takıma katılması İspanyol basını tarafından da takdirle karşılandı. Yıldız isim, Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

2 ŞART KOŞTU

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, Arda Güler'in transfer süreciyle ilgili bir yazı yayımladı ve 18 yaşındaki oyuncunun İspanyol devine iki şart sunduğunu duyurdu. Arda'nın Madridli yetkililere, "Bir yıl daha Fenerbahçe'de kalmak istemiyorum. A Takımın bir parçası olmak istiyorum" dediğinin altını çizen Marca, Carlo Ancelotti'nin de Arda'nın videolarını izledikten sonra transfere yeşil ışık yaktığını belirtti.

BELLINGHAM'I GEÇTİ

20 milyon euro'ya Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, 103 milyon euro'ya transfer edilen yeni takım arkadaşı Jude Bellingham'ı geçen sezonki istatistiklerde geride bıraktı. Comparisonator verilene göre; Arda Güler, şut pası, asist beklentisi, kilit pas ve isabetli pas oranlarında İngiliz yıldızı geride bıraktı.

NEREDEN NEREYE

2020-21 sezonunda Galatasaraylı Eren Aydın ile Fenerbahçeli Arda Güler, U19 Ligi'nde birbirlerine rakip olmuşlardı. G.Saraylı Eren, o dönemi gol kralı ve ligin en değerli oyuncusu olarak tamamladı. Eren o sene 18, Arda ise 16 yaşındaydı. Arda Güler, 2 sene sonra Real Madrid'e 20 milyon euro'ya transfer oldu. Eren Aydın ise G.Saray'ın yeni sezon öncesindeki kamp kadrosuna alınmadı ve 2.Lig'e kiralık olarak gidecek.

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