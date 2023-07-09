Zenit - Fenerbahçe maçı CANLI (Zenit Fenerbahçe hazırlık karşılaşması)

Fenerbahçe sezonun ilk maçına çıkıyor.

Sarı lacivertliler Rusya'da Pari Premier Cup'taki ilk maçında Zenit ile karşı karşıya geliyor.

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçının CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ;

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Oosterwolde, Arao, İsmail, Mert Hakan, Burak Kapacak, Kent, Serdar Dursun.

Zenit: Vasyutin, Karavaev, Dmitry, Renan, Douglas Santos, Barrios, Du Queiroz, Claudinho, Malcom, Mantuan, Cassierra.

ZENIT FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:30'da Gazprom Stadyumu'nda oynanıyor. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR!

Zenit, Pari Premier Cup'taki ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Neftchi PFK'yı 3-1 yenerken, ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe, 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30'da Kızılyıldız, 15 Temmuz Cumartesi günü de saat 14.00'te Neftchi ile karşılaşacak.