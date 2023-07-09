Haberler Fenerbahçe Zenit 0-0 Fenerbahçe | Penaltılar: 4-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Zenit 0-0 Fenerbahçe | Penaltılar: 4-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Rusya'da düzenlenen Pari Premier Cup'ta Zenit ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler golsüz biten karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 mağlup oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 21:28 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 21:44
Zenit 0-0 Fenerbahçe | Penaltılar: 4-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Rusya'da düzenlenen Pari Premier Cup'ta Zenit ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Seri penaltı atışlarına giden karşılaşmada sarı lacivertliler rakibine 4-3 mağlup oldu.

Fenerbahçe'de penaltı atışlarından Rossi ve İrfan Can Kahveci yararlanamadı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent 83 dakika sahada kalırken Edin Dzeko oyunda dahil olmadı.

Fenerbahçe, Pari Premier Cup'ta 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30'da Kızılyıldız, 15 Temmuz Cumartesi günü de saat 14.00'te Neftchi ile karşılaşacak.

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