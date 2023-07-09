Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler transferinde şaşırtan gerçek! 8 saat boyunca...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler transferinde şaşırtan gerçek! 8 saat boyunca...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe forması giyen milli yıldız Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid'e transferi dünya çapında ses getirdi. La Liga ekibiyle 6 yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcunun yeni takımına transferiyle ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 11:03
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler transferinde şaşırtan gerçek! 8 saat boyunca...

Real Madrid, Madrid kentindeki Valdebebas bölgesinde bulunan tesislerinde yapılan ilk tanıtım basına kapalı olarak sadece kulüp yöneticileri, Arda Güler ve ailesi arasında gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler transferinde şaşırtan gerçek! 8 saat boyunca...

Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Arda Güler, burada yaptığı kısa konuşmada, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Herkese teşekkür etmek istiyorum." dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler transferinde şaşırtan gerçek! 8 saat boyunca...

Tanıtımın başında gösterilen Arda Güler'in Fenerbahçe ve A Milli Takım ile gollerinden oluşan video ise salonda duygulu anlar yaşattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler transferinde şaşırtan gerçek! 8 saat boyunca...

Arda Güler'in annesi Serap Güler gözyaşlarına hakim olamazken, sık sık mendil ile yaşlarını sildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler transferinde şaşırtan gerçek! 8 saat boyunca...

Serap Güler'e, onu elinden tutan eşi Ümit Güler ve annesine sarılan Arda destek oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler transferinde şaşırtan gerçek! 8 saat boyunca...

Diğer yandan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de konuşmasında, "Arda, kulübümüzün değerlerini karşılayan bir futbolcusun. Burada hem futbolcu olarak hem de Real Madrid değerlerinde büyümeye devam edeceksin. Cesaret, kazanma arzusu, alçak gönüllük. Real Madrid asla pes etmez." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler transferinde şaşırtan gerçek! 8 saat boyunca...

Arda ve tüm ailesini tek tek tebrik eden Perez, "Her futbolcunun gelişi bizim için büyük bir heyecan ve özel bir neşe kaynağıdır. Real Madrid tüm tarihi boyunca kadrosunda efsane futbolcuları bulundurmuş bir kulüptür. Bugün hem günümüzü hem de geleceğimizi güçlendireceğine inandığımız bir transferimiz var. Futbolda tüm dünyaya adını duyurma, zafer kazanma düşü kuran bir futbolcuyu kadromuza aldık. Hoş geldin Arda." diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler transferinde şaşırtan gerçek! 8 saat boyunca...

"Arda, bu kulübü bu formayı tercih ettiğin için teşekkürler." diyen Perez, "Bugünü hayatında asla unutmayacaksın. Dünya futbolunda gelecek vaat eden en parlak futbolculardan birisin. Fenerbahçe ile büyük bir sezon geçirdin. Türkiye Kupası'nı kazanarak ve finalin en iyi futbolcusu olarak bunu taçlandırdın." değerlendirmesinde bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler transferinde şaşırtan gerçek! 8 saat boyunca...

"Arda, Türkiye'de tüm halkın gurur duyduğu birisin ve sanki bir büyükelçi gibisin." diyen Perez, "Real Madrid bir yaşam şeklidir. Her çocuk bir gün futbolcu olmayı ve Real Madrid'de oynamayı düşler. Sen bunu gerçekleştirdin. Unutma, Real Madrid taraftarı seni bağrına basacak, sana her şeyini verecek, Real Madrid futbolcusu olmanın verdiği baskıyı aşmana yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler transferinde şaşırtan gerçek! 8 saat boyunca...

Arda Güler'in Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalaması Avrupa ve İspanya basınında geniş yer tutmaya devam ederken 18 yaşındaki Türk yıldızın bu transferinde Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'nin çok büyük payı olduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler transferinde şaşırtan gerçek! 8 saat boyunca...

8 SAAT GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTULAR

Takvim'in haberine göre; Ancelotti'nin transfer sürecinde Arda Güler ile 1 hafta boyunca her gün görüştüğü ve toplamda 8 saat görüntülü konuştuğu öğrenildi. Bu görüşmeler sırasında Carlo Ancelotti Arda Güler'e tüm artılarını ve eksilerini tek tek anlattı. Ancelotti'nin kendisini çok iyi incelediğini gören Arda Güler bu durumdan fazlasıyla etkilendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler transferinde şaşırtan gerçek! 8 saat boyunca...

ANCELOTTI TEK TEK ANLATTI

Bunun yanında Ancelotti, Arda Güler'e kendisinden hangi sistemde nasıl faydalanacağını da anlattı. Carlo Ancelotti, Arda Güler'in oynayabileceği bir sisteme geçmeyi düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler transferinde şaşırtan gerçek! 8 saat boyunca...

İtalyan teknik adam, yeni sezonda 4-4-2 veya 4-2-3-1 taktik dizilişiyle oynamayı planlıyor. 4-4-2 sisteminde Arda Güler'i 2. forvette, 4-2-3-1 sisteminde ise yıldız futbolcuyu sağ kanada atmayı düşünüyor. Ancak İtalyan teknik adam her halükarda sistemde Arda'yı kullanmak istiyor. Tüm detayları öğrenen Arda Güler'in, Real Madrid'i tercih etmesi çok da zor olmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler transferinde şaşırtan gerçek! 8 saat boyunca...

İLK MAÇIM İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Arda Güler, cumartesi günü resmi twitter hesabından bir mesaj attı. Arda Güler mesajında "Merhaba Madridliler. Santiago Bernabeu'daki ilk maçını sabırsızlıkla bekliyorum. Harika karşılama için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Bu arada Arda Güler'in twitter'daki takipçisi sayısı 1 günde 1.5 milyon artış göstererek 2.3 milyondan 3.8 milyona yükseldi.

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