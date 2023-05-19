Fenerbahçe'ye Ruben Loftus-Cheek transferinde kötü haber!

Fenerbahçe transfer listesine yıldız isimleri almaya devam ediyor.
Fenerbahçe transfer listesine yıldız isimleri almaya devam ediyor.
Ryan Kent, Livakovic ve Zaha gibi yıldızları gündemine alan sarı-lacivertliler, operasyonu sürdürüyor.
Merkez orta saha bölgesine takviye yapmayı amaçlayan Kanarya, gözünü İngiltere'ye çevirmişti.
Crespo'nun ayrılma ihtimaline karşı arayışlarda bulunan yönetim, Chelsea'nin başarılı oyuncusu Ruben Loftus-Cheek'i gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği İngiliz yıldızdan kötü haber geldi.
MILAN DEVREDE!
Dünyaca ünlü gazeteci Fabricio Romano'nun haberine göre; İtalya Serie A ekibi Milan, Loftus-Cheek'i öncelikli hedef olarak görüyor.
Taraflar arasındaki temasların olumlu ilerlediği ifade ediliyor.
Ruben Loftus-Cheek'in de Milan'a sıcak baktığı ve müzakerelerin önemli detayları üzerinde görüşmeler yapıldığı kaydediliyor.
Bu sezon 30 resmi maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 2 asistlik katkı verdi.
Ruben Loftus-Cheek'in güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.