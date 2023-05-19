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Fenerbahçe'ye Ruben Loftus-Cheek transferinde kötü haber!

Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan İngiliz yıldız Ruben Loftus-Cheek'in yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Chelsea'den ayrılması beklenen başarılı oyuncunun, İtalyan deviyle transfer görüşmelerinde bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 17:07 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 17:08
Fenerbahçe'ye Ruben Loftus-Cheek transferinde kötü haber!

Crespo'nun ayrılma ihtimaline karşı arayışlarda bulunan yönetim, Chelsea'nin başarılı oyuncusu Ruben Loftus-Cheek'i gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye Ruben Loftus-Cheek transferinde kötü haber!

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği İngiliz yıldızdan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'ye Ruben Loftus-Cheek transferinde kötü haber!

MILAN DEVREDE!
Dünyaca ünlü gazeteci Fabricio Romano'nun haberine göre; İtalya Serie A ekibi Milan, Loftus-Cheek'i öncelikli hedef olarak görüyor.

Fenerbahçe'ye Ruben Loftus-Cheek transferinde kötü haber!

Taraflar arasındaki temasların olumlu ilerlediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'ye Ruben Loftus-Cheek transferinde kötü haber!

Ruben Loftus-Cheek'in de Milan'a sıcak baktığı ve müzakerelerin önemli detayları üzerinde görüşmeler yapıldığı kaydediliyor.

Fenerbahçe'ye Ruben Loftus-Cheek transferinde kötü haber!

Bu sezon 30 resmi maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 2 asistlik katkı verdi.

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