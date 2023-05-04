Penaltı isyanı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın uzatma bölümlerinde Joshua King'in ceza sahasında düşürüldüğü pozisyonla ilgili penaltı itirazında bulundu. A Spor'a konuşan Jesus, "Kazanamadık evet ama VAR nasıl bizim penaltımızı vermez? Hakem görmemiş olabilir, King'in arkasında kaldı. Görememiş, iyi analiz edememiş olabilir. Ancak VAR nasıl bunu görmez anlamıyorum. Penaltı kesin gol olur diye bir şey yok ancak VAR bunu vermeliydi, vermek istemedi" dedi. Lig yarışıyla ilgili de konuşan Portekizli hoca, "Biz rakibimizden önce de oynasak, sonra da oynasak inanmaya devam ediyoruz. Galatasaray'ın sahasında da oynayacağız, şansımız olduğuna inanıyoruz. Şu anda 2 turnuvada yolumuza devam ediyoruz. Kupada finale çıkabiliriz, ligde sonuna kadar yarışacağız. Fenerbahçe en son ne zaman sezonun son bölümüne 2 kupa ihtimaliyle girdi bilmiyorum ama biz savaşacağız. Kazanabiliriz de, kazanmayabiliriz de ancak bu ihtimal var" dedi.