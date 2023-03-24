Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - 5 isimden kötü haber! Beşiktaş derbisinde yoklar

FENERBAHÇE HABERLERİ - 5 isimden kötü haber! Beşiktaş derbisinde yoklar

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertli takımda 5 isim, bu zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 10:56
FENERBAHÇE HABERLERİ - 5 isimden kötü haber! Beşiktaş derbisinde yoklar

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 5 isimden kötü haber! Beşiktaş derbisinde yoklar

Lider Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 5 isimden kötü haber! Beşiktaş derbisinde yoklar

Sarı-lacivertli takım, ligin 27. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı Kadıköy'de konuk edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 5 isimden kötü haber! Beşiktaş derbisinde yoklar

Bu zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'yi en çok düşündüren konu sakatlıklar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - 5 isimden kötü haber! Beşiktaş derbisinde yoklar

Fenerbahçe, Süper Lig'de son oynadığı Alanyaspor maçında üç oyuncusunu sakatlığa kurban verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 5 isimden kötü haber! Beşiktaş derbisinde yoklar

Takımın bu sezon en çok gol atan ismi olan Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 5 isimden kötü haber! Beşiktaş derbisinde yoklar

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Michy Batstuayi ve Joshua King'in tedavilerine günde çift seansla devam ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 5 isimden kötü haber! Beşiktaş derbisinde yoklar

Takvim'de yer alan habere göre bu isimlerin en kısa sürede sahalara dönmesi hedefleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 5 isimden kötü haber! Beşiktaş derbisinde yoklar

Ancak 5 oyuncunun da Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.

DİĞER
Alişan’ın eşi Buse Varol yeni yaşına estetikle girdi! Sosyal medyanın diline düştü "Ağzı yamulmuş yazık"
Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkına bomba yorum! Önce eski eşi Merve Boluğur şimdi eski sevgilisi... Murat Dalkılıç bakın ne dedi: "Rahatsız..."
F.Bahçe'den yılın transferi! Jesus kalırsa imzayı atacak
Jesus'un 4'lü transfer listesi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig devleri o ismin peşinde!
Jesus'un 4'lü transfer listesi belli oldu!
Öğretmen atamaları branş ve kontenjan listesi 2023
MEB öğretmen atamaları başvuru tarihleri 2023
Ramazan'a özel cuma mesajları 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bulgaristan - Karadağ maçı saat kaçta? Bulgaristan - Karadağ maçı saat kaçta? 10:49
Avusturya - Azerbaycan maçı saat kaçta? Avusturya - Azerbaycan maçı saat kaçta? 10:46
İsveç - Belçika maçı saat kaçta? İsveç - Belçika maçı saat kaçta? 10:42
Moldova - Faroe Adaları maçı saat kaçta? Moldova - Faroe Adaları maçı saat kaçta? 10:39
Çekya - Polonya maçı saat kaçta? Çekya - Polonya maçı saat kaçta? 10:36
Cebelitarık - Yunanistan maçı saat kaçta? Cebelitarık - Yunanistan maçı saat kaçta? 10:33
Daha Eski
Lionel Messi kariyerinin 800. golüne ulaştı Lionel Messi kariyerinin 800. golüne ulaştı 10:29
Fransa - Hollanda maçı saat kaçta? Fransa - Hollanda maçı saat kaçta? 10:27
F.Bahçe Opet yarı finalde VakıfBank'la eşleşti! F.Bahçe Opet yarı finalde VakıfBank'la eşleşti! 10:03
Kawhi Leonard attı Clippers kazandı! Kawhi Leonard attı Clippers kazandı! 09:54
Süper Lig devleri o ismin peşinde! Süper Lig devleri o ismin peşinde! 09:36
Aboubakar pişman etti! Her şey tepetaklak Aboubakar pişman etti! Her şey tepetaklak 09:35