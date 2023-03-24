FENERBAHÇE HABERLERİ - 5 isimden kötü haber! Beşiktaş derbisinde yoklar

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla sürüyor.
Lider Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, ligin 27. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı Kadıköy'de konuk edecek.
Bu zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'yi en çok düşündüren konu sakatlıklar...
Fenerbahçe, Süper Lig'de son oynadığı Alanyaspor maçında üç oyuncusunu sakatlığa kurban verdi.
Takımın bu sezon en çok gol atan ismi olan Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Michy Batstuayi ve Joshua King'in tedavilerine günde çift seansla devam ediliyor.
Takvim'de yer alan habere göre bu isimlerin en kısa sürede sahalara dönmesi hedefleniyor.
Ancak 5 oyuncunun da Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.