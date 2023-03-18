Neden attınız

Sarı-lacivertliler deplasmanda 2-0 kaybettiği Sevilla'ya karşı İstanbul'da ilk devreyi 1-0 önde tamamlamıştı. İkinci yarıya da inanılmaz bir baskı ve şutlarla başladı. Rakip kaleyi adeta abluka altına aldı. 5 dakika içinde 3 gollük pozisyon yakaladı. Hem statta hem de ekran başındaki herkese "Gol geliyor" dedirtti. Ancak tam bu sırada Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'in kışkırtmalarına aldanan Fenerbahçe taraftarı sahaya çakmak yağdırdı. Sırp eldiven kendini yere bıraktı ve oyun 5.5 dakika durdu. Bu andan itibaren Kanarya'nın inanılmaz baskısı kırıldı. Maç yeniden başladığında Sevilla, Acuna ile gole çok yaklaştı. O çakmaklar olmasa karşılaşmanın hikayesi bambaşka bir yöne doğru evrilmek üzereydi.

BUNU HEP YAPIYOR

Marco Dmitrovic, rakip taraftarlarla uğraşmayı seven bir kaleci. Sevilla'nın PSV'yi elediği maçta da tribünleri çıldırtmış, bir Hollandalı taraftar sahaya atlayıp ona saldırmıştı. Fenerbahçe'ye karşı da en kritik anda oyunu soğutmayı başardı.