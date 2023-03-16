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FENERBAHÇE SEVİLLA CANLI MAÇ İZLE 📺 | Fenerbahçe - Sevilla maçı canlı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta? Şifresiz mi?

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde heyecan dorukta. İlk maçta 2-0 mağlup olan temsilcimiz, bu maçta kazanarak bir üst tura çıkmak istiyor. Fenerbahçe'de Luan Peres ve Lincoln maçta süre alamaycak. Michael Oliver kritik maçta görev yapacak. Zorlu mücadele öncesi maçın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 20:00 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 20:10
FENERBAHÇE SEVİLLA CANLI MAÇ İZLE 📺 | Fenerbahçe - Sevilla maçı canlı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Sevilla maçı 16 Mart Perşembe günü 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

MICHAEL OLIVER YÖNETECEK!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, evinde İspanya'nın Sevilla ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlenecek. Deplasmandaki ilk maçta rakibine ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle yenilen sarı-lacivertliler, evinde taraftarının da desteğiyle çeyrek finale kalmak için yoğun mücadele gösterecek.

İŞTE DEV MAÇIN 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Samet, Szalai, İsmail Yüksek, Zajc, Oosterwolde, Valencia, Arda Güler, Batshuayi.

Sevilla: Dmitrovic, Montiel, Bade, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Rafa Mir, En-Nesyri

PERES VE LINCOLN FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique, Sevilla maçında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra isimleri UEFA listesinde yer almayan Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da karşılaşmada görev alamayacak.

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