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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Joao Pedro sürprizi! 15 dakika oynadı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Joao Pedro, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçıyla sahalara döndü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 09:53
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Joao Pedro sürprizi! 15 dakika oynadı

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro, uzun süren sakatlık sonrası dünkü Fatih Karagümrük maçıyla sahalara döndü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Joao Pedro sürprizi! 15 dakika oynadı

Oynanan müsabakada Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Pedro, 15 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Joao Pedro sürprizi! 15 dakika oynadı

Bunun yanı sıra sarı-lacivertlilerde uzun süre sakatlık yaşayan Luan Peres, 90 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Joao Pedro sürprizi! 15 dakika oynadı

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 15 karşılaşmada görev aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Joao Pedro sürprizi! 15 dakika oynadı

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu müsabakalarda 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

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