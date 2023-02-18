Oyuncular ve Terzic kan bağışladı

Deprem yaralarının sarılması için yönetimin 'Birlik ve beraberlik bizim #kanımızdavar!' diyerek Kızılay ile birlikte başlattığı kan bağışı kampanyası ikinci günde de büyük ilgi gördü... Taraftarlarla birlikte F.Bahçe Opet Başantrenörü Zoran Terzic ve sarı-lacivertli futbolcular dün Ülker Stadı'na gelerek kan bağışladı... Jorge Jesus da organizasyona destek verdi. Kampanya bu akşam saat 22.00'de sona erecek.
Deprem yaralarının sarılması için yönetimin 'Birlik ve beraberlik bizim #kanımızdavar!' diyerek Kızılay ile birlikte başlattığı kan bağışı kampanyası ikinci günde de büyük ilgi gördü... Taraftarlarla birlikte F.Bahçe Opet Başantrenörü Zoran Terzic ve sarı-lacivertli futbolcular dün Ülker Stadı'na gelerek kan bağışladı... Jorge Jesus da organizasyona destek verdi. Kampanya bu akşam saat 22.00'de sona erecek.