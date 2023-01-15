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Gaziantep FK Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler liderlik mücadelesinden kopmamak için mutlak 3 puan peşinde. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 19:20 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 19:30
Gaziantep FK Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertliler, liderlik yarışında geri kalmamak adına mutlak galibiyet peşinde.

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Halil İbrahim, Merkel, Jevtovic, Maxim, Markovic, Sagal, Figueiredo

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Mert Hakan, Emre Mor, Valencia, Batshuayi

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 15 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Miguel Crespo, Gaziantep FK maçında sarı kart görmeleri durumunda ligin 20'nci haftasındaki Ümraniyespor maçında yer alamayacaklar.

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