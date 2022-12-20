Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: PSG, Dortmund, Arsenal ve Ajax'ın gündemindeki Arda Güler'e "Acele etme" çağrısı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: PSG, Dortmund, Arsenal ve Ajax'ın gündemindeki Arda Güler'e "Acele etme" çağrısı

Son dakika spor haberi: 4 Avrupa devi Arda Güler’i istese de 17 yaşındaki yıldız gelmişiini Ajax’da daha kolay gerçekleştireceğine inanıyor. Arda ile görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise “Acele etme. Şampiyon olursak sen de kalırsan, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacaksın. Hem gelişimini sürdürür hem de takım kaptanlarından birisi olursun” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: PSG, Dortmund, Arsenal ve Ajax'ın gündemindeki Arda Güler'e "Acele etme" çağrısı

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan birçok Avrupa devinin peşinde olduğu Arda Güler ile ilgi olarak yeni gelişmelerin olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: PSG, Dortmund, Arsenal ve Ajax'ın gündemindeki Arda Güler'e "Acele etme" çağrısı

17 yaşındaki yıldız oyuncu için 4 kulüpten ciddi tekliflerin olduğu ve ilginin devam ettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: PSG, Dortmund, Arsenal ve Ajax'ın gündemindeki Arda Güler'e "Acele etme" çağrısı

Bu kulüplerin PSG, Borussia Dortmund, Ajax ve Arsenal olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: PSG, Dortmund, Arsenal ve Ajax'ın gündemindeki Arda Güler'e "Acele etme" çağrısı

Arda Güler'in bu dört kulüp arasından tercihinin Hollanda devi Ajax olduğu, bu kulüpte gelişimini daha rahat sağlayabileceğini düşündüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: PSG, Dortmund, Arsenal ve Ajax'ın gündemindeki Arda Güler'e "Acele etme" çağrısı

Başkan Ali Koç da Arda Güler'in menajeri gibi gelişmeleri yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: PSG, Dortmund, Arsenal ve Ajax'ın gündemindeki Arda Güler'e "Acele etme" çağrısı

Genç yıldız için en iyi olasılığın peşine düşüldü

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: PSG, Dortmund, Arsenal ve Ajax'ın gündemindeki Arda Güler'e "Acele etme" çağrısı

Takvim'in haberine göre; Arda Güler'in ocak ayındaki ara transfer döneminde de takımdan ayrılma ihtimali var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: PSG, Dortmund, Arsenal ve Ajax'ın gündemindeki Arda Güler'e "Acele etme" çağrısı

Ancak Başkan Ali Koç'un da başka planları var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: PSG, Dortmund, Arsenal ve Ajax'ın gündemindeki Arda Güler'e "Acele etme" çağrısı

ALİ KOÇ DEVREDE...
Başkan Ali Koç, yakın zamanda Arda Güler ile bir görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: PSG, Dortmund, Arsenal ve Ajax'ın gündemindeki Arda Güler'e "Acele etme" çağrısı

Koç, 17 yaşındaki genç yıldıza "Bu sene şampiyon olursak Şampiyonlar Ligi'ne kalma ihtimalimiz yüksek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: PSG, Dortmund, Arsenal ve Ajax'ın gündemindeki Arda Güler'e "Acele etme" çağrısı

Seneye bu takımda olursan takım kaptanlarından birisi olabilir, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstererek gerekli tecrübeyi kazanabilirsin.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: PSG, Dortmund, Arsenal ve Ajax'ın gündemindeki Arda Güler'e "Acele etme" çağrısı

Üstelik rahat ettiğin herkesin senin arkanda olduğu bir ortamda gelişmini gerçekleştirebilirsin" dediği de gelen haberler arasında.

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