FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: PSG, Dortmund, Arsenal ve Ajax'ın gündemindeki Arda Güler'e "Acele etme" çağrısı

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan birçok Avrupa devinin peşinde olduğu Arda Güler ile ilgi olarak yeni gelişmelerin olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan birçok Avrupa devinin peşinde olduğu Arda Güler ile ilgi olarak yeni gelişmelerin olduğu öğrenildi.
17 yaşındaki yıldız oyuncu için 4 kulüpten ciddi tekliflerin olduğu ve ilginin devam ettiği ifade edildi.
Arda Güler'in bu dört kulüp arasından tercihinin Hollanda devi Ajax olduğu, bu kulüpte gelişimini daha rahat sağlayabileceğini düşündüğü öğrenildi.
Başkan Ali Koç da Arda Güler'in menajeri gibi gelişmeleri yakından takip ediyor.
Genç yıldız için en iyi olasılığın peşine düşüldü
Takvim'in haberine göre; Arda Güler'in ocak ayındaki ara transfer döneminde de takımdan ayrılma ihtimali var.
Ancak Başkan Ali Koç'un da başka planları var.
ALİ KOÇ DEVREDE...
Başkan Ali Koç, yakın zamanda Arda Güler ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Koç, 17 yaşındaki genç yıldıza "Bu sene şampiyon olursak Şampiyonlar Ligi'ne kalma ihtimalimiz yüksek.
Seneye bu takımda olursan takım kaptanlarından birisi olabilir, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstererek gerekli tecrübeyi kazanabilirsin.
Üstelik rahat ettiğin herkesin senin arkanda olduğu bir ortamda gelişmini gerçekleştirebilirsin" dediği de gelen haberler arasında.
17 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
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