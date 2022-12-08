Güney Koreli yıldızın babasından Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalacak olan Joao Pedro'nun yerine arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de listeye yeni isimler ekleniyor. Sarı-lacivertliler son olarak Güney Koreli yıldız Cho Guesung'u gündemine aldı. Dünya Kupası'nda Güney Kore formasıyla parlayan Cho Guesung'un adı Avrupa kulüpleriyle anılmaya başlandı. Türkiye'den de Fenerbahçe'nin onu Joao Pedro'nun yerine istediği belirtildi. Babası Cho Chae-hwan "Oğlum kesinlikle Avrupa'ya transfer olacak" dedi. Fenerbahçe'nin de bir ihtimal olduğunu kaydetti. Gue-sung, Jeonbuk Hyundai'de oynuyor.