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PSG'den Arda Güler için ilk hamle!

Sportif direktör Luis Campos’un Arda Güler için Fenerbahçe ile ‘ilk görüşmeyi’ yaptığı bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 06:50
PSG'den Arda Güler için ilk hamle!

Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkatleri çeken Arda Güler için PSG'nin ilk resmi hamleyi yaptığı iddia edildi... Fransız devinin sportif direktörü Luis Campos'un 17 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli kulüp ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Le10sport ve Globoesporte'de yer alan habere göre; PSG geleceğin potansiyelli oyuncuları arasında olan Endrick (16), Andrey Santos (18) ve William Estevao'yu (21) transfer listesine dahil etti. Arda'nın da bu oyuncular arasında yer aldığı ifade ediliyor. Paris ekibinin bu transferlere 80 milyon euro'luk bütçe ayırdığı dile getirildi... Arda Güler'i PSG dışında Napoli ve Tottenham da takip ediyor.

Fenerbahçe ile bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Arda Güler, 305 dakika süre aldı. 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Arda, Türkiye'nin Çekya ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez A Milli Takım formasını da giymişti.

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