Cristian Baroni'den flaş Arda Turan itirafı!

"ORTALIK KARIŞTI"

Biraz ortamı ısıtmak istedim. Sonra bir baktım bana döndü geliyor. O bana vurdu, ben onu ittim derken bir anda ortalık karıştı. Derbilerde böyle karşılıklı ufak gerginlikler, atışmalar her zaman oluyor. Derbilerin güzelliği burada. Bazen biz futbolcuların da böyle biraz gergin ortama ihtiyacı oluyor