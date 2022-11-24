Haberler Fenerbahçe Cristian Baroni'den flaş Arda Turan itirafı!

Cristian Baroni'den flaş Arda Turan itirafı!

Süper Lig'de uzun bir dönem Fenerbahçe forması giyen Cristian Baroni, flaş açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Arda Turan ile ilgili yaşadığı olayla ilgili de konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 09:35 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 09:35
Cristian Baroni'den flaş Arda Turan itirafı!

Fenerbahçe'de 5 sezon forma giyen ve taraftarın sevdiği isimlerden olan Brezilyalı futbolcu Cristian Baroni, Galatasaray derbisinde Arda Turan ile yaşadığı gerginliği açıkladı.

Cristian Baroni'den flaş Arda Turan itirafı!

Brezilyalı futbolcu 2009- 2014 yıllarında Fenerbahçe futbol takımında oynarken çıktığı 137 maçta 20 gol attı. Cristian Baroni 20 Temmuz 2009 tarihinde sol kanat oyuncusu Andre Santos ile birlikte Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Cristian Baroni'den flaş Arda Turan itirafı!

İLK MAÇI BEŞİKTAŞ

Brezilyalı futbolcu sarı lacivertli takım ile ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı. Cristian Baroni Süper Lig'de yabancı oyuncu kısıtlaması nedeni ile 2014- 2015 sezonunda Fenerbahçe Spor Kulübü ile yollarını ayırdı.

Cristian Baroni'den flaş Arda Turan itirafı!

ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Cristian Baroni 2010- 2011 ve 2013- 2014 yıllarında Süper Lig şampiyonlukları kazandı. Fenerbahçe 2011-2012 ve 2012-2013 yıllarında Türkiye Kupasının sahibi oldu. Cristian Baroni 2009 ve 2014 yılında Türkiye Süper Kupasını almasında başarılı olmasında pay sahibi oldu.

Cristian Baroni'den flaş Arda Turan itirafı!

5 YIL ÖNCE FUTBOLU BIRAKTI

Son olarak Corinthians'ta forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlıkları yüzünden 2017 yılında futbolu bıraktı. Baroni, Fenerbahçe'de attığı gollerden sonra yaptığı ağlama taklidiyle hafızalara kazınmıştı.

Cristian Baroni'den flaş Arda Turan itirafı!

1 KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Uzaktan sert şutlarla etkili olabilen başarılı orta saha oyuncusu, aynı zamanda golcü kimliğine de sahipti. Birçok mevkide başarılı olabilen Cristian Baroni, Brezilya'da Corinthians takımının orta sahada yükünü sırtlayan isim olarak nitelendiriliyordu.

Cristian Baroni'den flaş Arda Turan itirafı!

Sert bir futbol stili olmasına rağmen profesyonel kariyerinde sadece 1 kez kırmızı kart gördü.

Cristian Baroni'den flaş Arda Turan itirafı!

"ARDA TURAN'I BİR ANDA İTTİM"

Bir Galatasaray maçı öncesi ısınıyorduk. Isınma esnasında Türk futbolunun idollerinden biri olan Arda Turan yanımdan geçiyordu. Bir anda onu ittim. Ortada hiçbir şey yoktu ama bazen futbolcu olarak böyle şeylere ihtiyaç duyuyorsunuz.

Cristian Baroni'den flaş Arda Turan itirafı!

"ORTALIK KARIŞTI"

Biraz ortamı ısıtmak istedim. Sonra bir baktım bana döndü geliyor. O bana vurdu, ben onu ittim derken bir anda ortalık karıştı. Derbilerde böyle karşılıklı ufak gerginlikler, atışmalar her zaman oluyor. Derbilerin güzelliği burada. Bazen biz futbolcuların da böyle biraz gergin ortama ihtiyacı oluyor

Cristian Baroni'den flaş Arda Turan itirafı!

Karşılaşma sonrası TV'nin canlı yayınına katılan Cristian yaşanan olayla ilgili olarak "Arda ayağımıza bastığı için tepki gösterdim" ifadelerini kullanmıştı.

Cristian Baroni'den flaş Arda Turan itirafı!

NELER OLMUŞTU?

2009-2010 sezonunda Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti. Maçın başlamasına 50 dakika kala iki takım ısınma esnasında birbirine girdi. Baroni önünden geçen Arda Turan'ı itti. Bunun üzerine Cristian'a doğru parmağını sallayıp "Adam Ol" diye bağırdı.

Cristian Baroni'den flaş Arda Turan itirafı!

Oldukça sinirlenen Arda Turan'ı Mehmet Topuz ve Gökhan Gönül sakinleştirmeye çalıştı.

Cristian Baroni'den flaş Arda Turan itirafı!

Tribünler ise bir anda alevlendi. Olayı Ayhan Akman'a anlatan Arda, Baroni'nin kendisini durduruk yere ittiğini söylemişti.

Cristian Baroni'den flaş Arda Turan itirafı!

O esnada karşılaşmanın yardımcı hakemi Tarık Ongun başına gelen yabancı madde açılmaya neden oldu.

Cristian Baroni'den flaş Arda Turan itirafı!

Kanlar içinde kalan Süper Lig hakemi soyunma odasına giderek tedavi oldu. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kazandı. (Milliyet)

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