Yeni üyelik 40 bin TL

Sarı-lacivertli kulüp yeni üyelik rakamlarını belirledi. Buna göre şu anda 15 bin TL olan yeni üye giriş ücreti 40 bin TL'ye yükseltilecek. Yönetim, üye aidatlarına ise bir güncelleme yapma gereği duymadı. 500 TL'lik üye aidatı gelecek yıl da aynı şekilde kalacak.
Sarı-lacivertli kulüp yeni üyelik rakamlarını belirledi. Buna göre şu anda 15 bin TL olan yeni üye giriş ücreti 40 bin TL'ye yükseltilecek. Yönetim, üye aidatlarına ise bir güncelleme yapma gereği duymadı. 500 TL'lik üye aidatı gelecek yıl da aynı şekilde kalacak.