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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini tanıyalım: Dinamo Kiev, Rennes, AEK Larnaca

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarında Dinamo Kiev, Rennes, ve AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, Fenerbahçe'nin rakiplerini merak ediyor. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi olan Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'ya dair detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 15:06
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini tanıyalım: Dinamo Kiev, Rennes, AEK Larnaca

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında karşı karşıya geleceği Dinamo Kiev, Rennes, AEK Larnaca'ya dair bilgileri futbolseverler merak ediyor.

İşte detaylar...

DINAMO KIEV
Fenerbahçe'nin daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında da karşı karşıya geldiği Ukrayna temsilcisini, yakından tanıdığımız Mircea Lucescu yönetiyor.

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dınamo Kiev'in ligde 16 şampiyonluğu bulunuyor. Bunların sonuncusu, 2020/21 sezonunda Lucesu yönetiminde gelmişti. Dınamo Kiev'in müzesinde 13 Ukrayna Kupası, 2 kupa galipleri ve 1 Uefa Super Kupası da bulunuyor.

Takımın dikkat çeken ismi ise hücum oyuncusu Viktor Tsygankov, 24 yaşındaki milli oyuncu, geride bıraktığımız sezon 18 lig maçında 11 gol - 3 asistle etkili bir performans sergilemişti.

Savunmanın lider ismi Ilya Zabarnyi ve 10 numara pozisyonunda oynayan Mykola Shaparenko da öne çıkan diğer oyuncular.

KADIKÖY'DE OLAYLI MAÇ
Fenerbahçeli taraftarlar, rövanş maçının 57. dakikasında Buyalskiy'nin bulduğu gol sonrası, Kievli futbolcuların kışkırtmalarıyla beraber Putin tezahüratı yaptı.

Bu tezahürat sonrası maçın hakemi bir süreliğine oyunu durdurdu.

Maç sonrası UEFA, Putin tezahüratı nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza para cezası verdi.

Öte yandan Fenerbahçe'ye uzatmalarda gol atan ve turu getiren isim, sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Karavaev olmuştu.

Karavaev, maç sonrası, "Karışık duygular yaşadım. Golün bize turu getirmesi, 5 yıl önce Fenerbahçe'de oynamam ve tabii ki ülkemizin içinde bulunduğu durum... Hepsi üst üste geldi. Tüm düşünceler savaşın biterek barış gelmesi üzerineydi." dedi.

RENNES
Fransa'nın orta sınıf takımlarından biri olan Rennes'in transfermarkt değeri 266 milyon euro.

Maçlarını Roazhon Park'ta oynayan siyah kırmızılılarda, PSG'den transfer edilen 20 yaşındaki forvet Arnaud Kalimuendo öne çıkıyor. Bruno Génésio'nun yönettiği Rennes'de, Martin Terrier (sol kanat) 25 milyon euro, Jeremy Doku (sağ kanat) 20 milyon euro, Arthur Theate (stoper) 15 milyon euro transfer bedelleriyle dikkat çekiyor.

AEK LARNACA
Kıbrıs Rum Kesimi temsilcilerinden AEK Larnaca, grubu en güçsüz ekibi konumunda. Takımın toplam maliyeti, yaklaşık 12 milyon euro.

Maçlarını AEK Arena - Georgios Karapatakis'te oynayan AEK Larnaca'nın teknik direktörü, Jose Luis Oltra.

AEK Larnaca, 4-2-3-1 sistemiyle futbol oynuyor ve forvet hattında Rafa Lopez'i değerlendiriyor.

Ádám Gyurcsó ise sol kanatta oynuyor ve takımının gol silahlarından biri olarak gösteriliyor.

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