Haberler Fenerbahçe Avusturya Wien hocasından Fenerbahçe maçı açıklaması: Maçı onlara zorlaştıracağız

Avusturya Wien hocasından Fenerbahçe maçı açıklaması: Maçı onlara zorlaştıracağız

UEFA Avrupa ligi play-off turunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Avusturya Wien'de, teknik direktör Manfred Schmid açıklamalarda bulundu. 51 yaşındaki teknik adam, açıklamasında Fenerbahçe için turu zorlaştırmak istediklerini ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 16:12 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 16:21
Avusturya Wien hocasından Fenerbahçe maçı açıklaması: Maçı onlara zorlaştıracağız

Avusturya Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid, Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı.

Schmid, "Fenerbahçe, karşı konulmaz bir rakip ama maçı onlar için olabildiğince zorlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Ligde bu hafta mağlup ettikleri WSG maçına değinen 51 yaşındaki teknik adam, "Bu galibiyet bize güç veriyor ve takımım aç" diye konuştu.

Fenerbahçe ile Avusturya Wien, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 18 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da karşılaşacak. Rövanş ise 25 Ağustos'ta Kadıköy'de.

William Carvalho'nun lisansı çıkmadı! Devamını Oku BUNU DA OKU
Pelkas Hull City yolunda! İşte bonservis bedeli Devamını Oku BUNU DA OKU
F.Bahçe istiyordu! Yeni adresini duyurdular Devamını Oku BUNU DA OKU
Arda F.Bahçe tarihine adını yazdırdı! Alex, Lefter, Tuncay... Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'ye 3 kötü 1 iyi haber! Taraftarın beklediği golcü geliyor...
Özgür Ozan babasını bir hafta önce hayatını kaybetmişti... "İnsan babası ölünce büyürmüş" dedi ilk yorum Alişan'ın eşi Buse Varol'dan...
William Carvalho'nun lisansı çıkmadı!
Kartal 3 puan için sahada! İşte Ismael'in 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
William Carvalho'nun lisansı çıkmadı!
Brezilya'da gündem Pereira! Cevabı olay oldu
MASTERCHEF 2022 KADROSUNDA KİMLER VAR?
VALİLİK UYARDI: İSTANBUL VE ANKARA'DA SAĞANAK YAĞMUR ALARMI!
YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Azerbaycan maçı saat kaçta? Türkiye - Azerbaycan maçı saat kaçta? 16:39
Fırtına'dan El Haddadi hamlesi! Bonservis bedeli... Fırtına'dan El Haddadi hamlesi! Bonservis bedeli... 16:27
Avusturya Wien'den F.Bahçe açıklamasu! Avusturya Wien'den F.Bahçe açıklamasu! 16:12
Spezia - Empoli maçı saat kaçta? Spezia - Empoli maçı saat kaçta? 16:13
Milli sporcular Aerobik cimnastikte 5 madalya kazandı Milli sporcular Aerobik cimnastikte 5 madalya kazandı 16:13
Türkiye - Polonya maçı saat kaçta? Türkiye - Polonya maçı saat kaçta? 16:22
Daha Eski
Alanyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Alanyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 14:58
Ronaldo'ya transferde veto! Ronaldo'ya transferde veto! 15:01
Nice - Strasbourg maçı saat kaçta? Nice - Strasbourg maçı saat kaçta? 15:34
Brest - Marsilya maçı saat kaçta? Brest - Marsilya maçı saat kaçta? 15:40
Fiorentina - Cremonese maçı saat kaçta? Fiorentina - Cremonese maçı saat kaçta? 15:53
Formula E'de şampiyon belli oldu Formula E'de şampiyon belli oldu 15:56