FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian bombası patladı! İşte yeni adresi

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler 2. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Kanarya'da transferde de hareketli günler yaşanıyor.
Ümraniyespor maçı sonrası transfer hakkında konuşan Ali Koç şu ifadeleri kullanmıştı:
"Transferlerin çoğunu yaptık. Elimizdeki fazla yabancıları elimizden çıkarmaya odaklanıyoruz.
Özlediğimiz arzuladığımız Kiev maçı da dahil, futbol yerleşecektir.
Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız.
Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz."
WILLIAN LİSTEDEYDİ
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Willian olmuştu.
Brezilyalı futbolcu yaptığı açıklama ile Corinthians'tan ayrıldı.
Brezilya ekibiyle olan sözleşmesini aldığı ölüm tehditleri nedeniyle fesheden yıldız oyuncu, "Brezilya'ya tehdit edilmek için gelmedim.
Corinthians ne zaman kaybetse ve ben iyi oynamasam, sosyal medyada eşime ve çocuklarım tehditler geliyor.
Son zamanlarda babama ve kız kardeşime de saldırmaya başladılar. Tehditler ve hakaretler yağdırıyorlar." açıklamasını yaptı.
YENİ ADRESİ İNGİLTERE
Brezilya basınında çıkan haberde, Willian'ın yeni adresinin İngiltere olacağı duyuruldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın Sambacı yıldız ile görüşmelere başladığı iddia edildi.