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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian bombası patladı! İşte yeni adresi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biri de Corinthians'tan ayrılan Willian olmuştu. Brezilya basınında çıkan haberde yıldız futbolcunun yeni durağı duyuruldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 11:11
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian bombası patladı! İşte yeni adresi

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian bombası patladı! İşte yeni adresi

Sarı-lacivertliler 2. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian bombası patladı! İşte yeni adresi

Kanarya'da transferde de hareketli günler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian bombası patladı! İşte yeni adresi

Ümraniyespor maçı sonrası transfer hakkında konuşan Ali Koç şu ifadeleri kullanmıştı:

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian bombası patladı! İşte yeni adresi

"Transferlerin çoğunu yaptık. Elimizdeki fazla yabancıları elimizden çıkarmaya odaklanıyoruz.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian bombası patladı! İşte yeni adresi

Özlediğimiz arzuladığımız Kiev maçı da dahil, futbol yerleşecektir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian bombası patladı! İşte yeni adresi

Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian bombası patladı! İşte yeni adresi

Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz."

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian bombası patladı! İşte yeni adresi

WILLIAN LİSTEDEYDİ

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Willian olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian bombası patladı! İşte yeni adresi

Brezilyalı futbolcu yaptığı açıklama ile Corinthians'tan ayrıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian bombası patladı! İşte yeni adresi

Brezilya ekibiyle olan sözleşmesini aldığı ölüm tehditleri nedeniyle fesheden yıldız oyuncu, "Brezilya'ya tehdit edilmek için gelmedim.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian bombası patladı! İşte yeni adresi

Corinthians ne zaman kaybetse ve ben iyi oynamasam, sosyal medyada eşime ve çocuklarım tehditler geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian bombası patladı! İşte yeni adresi

Son zamanlarda babama ve kız kardeşime de saldırmaya başladılar. Tehditler ve hakaretler yağdırıyorlar." açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian bombası patladı! İşte yeni adresi

YENİ ADRESİ İNGİLTERE

Brezilya basınında çıkan haberde, Willian'ın yeni adresinin İngiltere olacağı duyuruldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian bombası patladı! İşte yeni adresi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın Sambacı yıldız ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

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